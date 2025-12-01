Language
    चंडीगढ़ के लोगों के लिए जरूरी खबर, अगले 10 दिनों तक बंद रहेगा यह रोड

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम शहर में टीटी वाटर सप्लाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पाइपलाइन बिछा रहा है। मौली जागरण/विकास नगर मार्केट रोड 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बंद रहेगा। निगम ने जनता से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और सहयोग करने का अनुरोध किया है। इस कार्य से शहर में उपचारित पानी की आपूर्ति बेहतर होगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

    चंडीगढ़: अगले 10 दिन मौलीजागरां-विकास नगर मार्केट रोड रहेगा बंद।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम टर्शरी ट्रीटेड (टीटी) वाटर सप्लाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और शहर के छूटे हुए क्षेत्रों में टीटी पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से जारी है।

    इस कार्य को पूरा करने के लिए मौली जागरण/विकास नगर मार्केट रोड पर पाइपलाइन कनेक्शन के लिए सड़क काटने का कार्य किया जाएगा। इस कारण से यह सड़क दो दिसंबर सुबह 10 बजे से 12 दिसंबर रात 10 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी।

    नगर निगम ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और असुविधा के लिए सहयोग प्रदान करें। नगर निगम का कहना है कि यह कार्य शहर में उपचारित पानी की बेहतर और सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिससे पेयजल पर निर्भरता कम हो सके और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। जनता से सहयोग और धैर्य की अपेक्षा की गई है।