चंडीगढ़ के लोगों के लिए जरूरी खबर, अगले 10 दिनों तक बंद रहेगा यह रोड

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम टर्शरी ट्रीटेड (टीटी) वाटर सप्लाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और शहर के छूटे हुए क्षेत्रों में टीटी पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से जारी है।

इस कार्य को पूरा करने के लिए मौली जागरण/विकास नगर मार्केट रोड पर पाइपलाइन कनेक्शन के लिए सड़क काटने का कार्य किया जाएगा। इस कारण से यह सड़क दो दिसंबर सुबह 10 बजे से 12 दिसंबर रात 10 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी।