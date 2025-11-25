मोहाली में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर ठगी, युवक ने जमा पूंजी और सोना गिरवी रख जुटाए रुपये, अब किस्त तक नहीं चुका पा रहा

जागरण संवाददाता, मोहाली। फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद निवासी गगनदीप सिंह को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर मोहाली फेज-3 की एक नामी इमिग्रेशन कंपनी ने साढ़े सात लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने अपनी सारी सेविंग और घर का सोना तक गिरवी रखकर पैसे जुटाए थे। अब हर महीने 16 हजार रुपये की किस्त चुकानी पड़ रही है, लेकिन न वीजा लगा, न विदेश भेजा और न ही पैसे वापस किए।

गगनदीप ने बताया कि वह पहले इंग्लैंड जाकर लौटा था। सोशल मीडिया पर कंपनी का विज्ञापन देखकर संपर्क किया। कंपनी ने 482 वीजा (ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा) लगवाने का वादा किया। उसने पूरी राशि नकद दे दी, लेकिन 2 अक्टूबर को एक साल पूरा हो गया। यहां आने-जाने में ही हजारों का पेट्रोल खर्च हो जाता है।

गगनदीप का कहना है कि उसने शुरू में शिकायत नहीं की, क्योंकि विश्वास था कि वह भेज देंगे। लेकिन अब समझ आ गया कि यह लोग धंधा ही ठगी का चलाते हैं। कोई प्रदर्शन करता है तो कंपनी नाम बदल लेती है और कारोबार ऐसे ही चलता रहता है।