    इमिग्रेशन ठगी केस, अधूरी जांच कर चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में दी अनट्रेस रिपोर्ट, जज ने लगाई फटकार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:11 PM (IST)

    चंडीगढ़ की अदालत ने इमिग्रेशन ठगी के एक मामले में पुलिस की अनट्रेस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। जज ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने चाहिए थे। मदन कुमार नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जसविंदर सिंह ने दुबई भेजने के नाम पर उससे 60 हजार रुपये ठग लिए थे। 

    अदालत ने पुलिस की अनट्रेस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और दोबारा जांच के आदेश दिए।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस उन मामलों में लापरवाही से जांच कर रही है। ऐसा ही लापरवाही का मामला जिला अदालत में सामने आया जिस पर जज ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने दो साल पहले सेक्टर-8 स्थित हैवन्स इमिग्रेशन कंसल्टेंसी नाम की कंपनी के एजेंट जसविंदर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था।

    पुलिस ने अब जिला अदालत में एक अनट्रेस रिपोर्ट पेश कर दी और कहा कि उन्होंने जसविंदर सिंह को ढूंढने की तमाम कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। आरोपित काफी समय से फरार है, इसलिए उन्होंने केस को बंद करने के लिए अनट्रेस रिपोर्ट पेश की। इस पर शिकायकर्ता मदन कुमार ने आपत्ति जताई और कहा कि वह पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं।

    पुलिस ने आरोपित को पकड़ने या ढूंढने के नाम पर केवल औपचारिकता ही की। इस पर जज ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आरोपित नहीं मिल रहा था तो बजाय अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के, उन्हें कोर्ट से आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने चाहिए थे और जांच जारी रखनी थी। ऐसे में जज ने पुलिस की अनट्रेस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और दोबारा जांच के आदेश दिए। अदालत ने थाना प्रभारी को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए।

    दुबई भेजने के नाम पर की थी 60 हजार की ठगी

    पुलिस ने मदन कुमार की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह विदेश जाना चाहता था। इसके लिए उसने हैवन्स इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से संपर्क किया। वहां उसकी मुलाकात जसविंदर सिंह से हुई। जसविंदर ने दुबई भेजने का झांसा देकर उससे 60 हजार रुपये ठग लिए और फरार हो गया। मदन को न तो वीजा मिला और न ही कंपनी ने उसके रुपये लौटाए। इसलिए उसने पुलिस को शिकायत दी।