मोहाली में अवैध हथियारों के बड़े माड्यूल का भंडाफोड़, कॉलेज के युवाओं को पिस्तौल बेचता था हरियाणा का सप्लायर

अजय अग्निहोत्री, मोहाली। पंजाब के मोहाली पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले माड्यूल का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें हरियाणा का रहने वाला एक हथियार सप्लायर भी शामिल है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 10 पिस्तौल बरामद की हैं। इनमें एक ग्लॉक पिस्तौल भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस को हथियारों के साथ कारतूस भी मिले हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित दूरदराज के इलाकों से देसी हथियारों की तस्करी कर उन्हें आगे बेचते थे। आरोप है कि यह हथियार खास तौर पर कालेज जाने वाले युवाओं को मोटे मुनाफे पर बेचे जा रहे थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपितों के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क कितने लोगों तक फैला हुआ है।