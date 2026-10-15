मोहाली में अवैध हथियारों के बड़े माड्यूल का भंडाफोड़, कॉलेज के युवाओं को पिस्तौल बेचता था हरियाणा का सप्लायर
मोहाली पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के माड्यूल का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से ...और पढ़ें
HighLights
मोहाली पुलिस ने अवैध हथियार मॉड्यूल का किया बड़ा पर्दाफाश।
हरियाणा के सप्लायर सहित तीन गिरफ्तार, 10 पिस्तौलें बरामद।
कॉलेज के युवाओं को बेचे जा रहे थे ये अवैध हथियार।
अजय अग्निहोत्री, मोहाली। पंजाब के मोहाली पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले माड्यूल का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें हरियाणा का रहने वाला एक हथियार सप्लायर भी शामिल है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 10 पिस्तौल बरामद की हैं। इनमें एक ग्लॉक पिस्तौल भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस को हथियारों के साथ कारतूस भी मिले हैं।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित दूरदराज के इलाकों से देसी हथियारों की तस्करी कर उन्हें आगे बेचते थे। आरोप है कि यह हथियार खास तौर पर कालेज जाने वाले युवाओं को मोटे मुनाफे पर बेचे जा रहे थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपितों के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क कितने लोगों तक फैला हुआ है।
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आरोपितों पर पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले
पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उनके पुराने आपराधिक रिकार्ड की जांच के साथ अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं को खंगाल रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियार कहां से लाए जा रहे थे और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाता था।
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सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने में जुटी पुलिस
मामले में एफआइआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस हथियारों की सप्लाई के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे और पीछे की कड़ियों को जोड़ रही है। इसके साथ ही इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
पुलिस का उद्देश्य हथियारों की तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना है, ताकि अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जा सके। पंजाब पुलिस ने कहा है कि राज्य में अवैध हथियारों की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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