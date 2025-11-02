चंडीगढ़ आईटी पार्क में हाउसिंग बोर्ड की जमीन से कमाई का धंधा, अवैध खनन कर रहे तीन लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। किशनगढ़ में होटल ललित के निकट चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर अवैध खनन का मामला प्रकाश में आया है। कुछ लोग दो टिप्परों में रेत भर रहे थे। जैसे ही यह सूचना हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को मिली, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस की सहायता से आरोपितों को पकड़ लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान पंचकूला के चंडीमंदिर निवासी आलम (37), गांव अलीपुर, पंचकूला निवासी जसवीर सिंह उर्फ जस्सा (21) और होशियारपुर के गांव मजारा निवासी राहुल कुमार उर्फ राणा (34) के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है।

किशनगढ़ में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास लगभग 123.79 एकड़ भूमि है, जो होटल ललित से लेकर किशनगढ़/भगवानपुरा झील तक फैली हुई है। इसकी निगरानी सीएचबी के डिवीजन नंबर-4 के क्षेत्रीय कर्मचारी करते हैं। सुबह एसडीओ नवनीत शर्मा अपनी टीम के साथ निरीक्षण पर थे। उन्होंने मौके पर ताजा खोदाई और मिट्टी हटाए जाने के निशान देखे।