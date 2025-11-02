Language
    चंडीगढ़ आईटी पार्क में हाउसिंग बोर्ड की जमीन से कमाई का धंधा, अवैध खनन कर रहे तीन लोग गिरफ्तार

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:22 PM (IST)

    चंडीगढ़ के आईटी पार्क में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध खनन करते हुए तीन लोग गिरफ्तार किए गए। हाउसिंग बोर्ड के एसडीओ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मौके से दो रेत से भरे टिप्पर जब्त किए। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान आलम, जसवीर सिंह और राहुल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस की सहायता से अवैध खनन करते हुए तीन लोगों को पकड़ा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। किशनगढ़ में होटल ललित के निकट चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर अवैध खनन का मामला प्रकाश में आया है। कुछ लोग दो टिप्परों में रेत भर रहे थे। जैसे ही यह सूचना हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को मिली, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस की सहायता से आरोपितों को पकड़ लिया।

    पुलिस ने इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान पंचकूला के चंडीमंदिर निवासी आलम (37), गांव अलीपुर, पंचकूला निवासी जसवीर सिंह उर्फ जस्सा (21) और होशियारपुर के गांव मजारा निवासी राहुल कुमार उर्फ राणा (34) के रूप में हुई है।
    पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है।

    किशनगढ़ में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास लगभग 123.79 एकड़ भूमि है, जो होटल ललित से लेकर किशनगढ़/भगवानपुरा झील तक फैली हुई है। इसकी निगरानी सीएचबी के डिवीजन नंबर-4 के क्षेत्रीय कर्मचारी करते हैं। सुबह एसडीओ नवनीत शर्मा अपनी टीम के साथ निरीक्षण पर थे। उन्होंने मौके पर ताजा खोदाई और मिट्टी हटाए जाने के निशान देखे।

    पास की एक सोसायटी के सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि कुछ समय पहले कुछ टिप्पर वहां थे और रेत भर रहे थे। अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने टिप्परों का पीछा कर उन्हें रोक लिया। एक टिप्पर पर कोई नंबर नहीं था जबकि दूसरे पर हरियाणा का नंबर था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।