'जब पता था 350 करोड़ में बिकी थी CM की कुर्सी फिर चुप क्यों रहे?' AAP नेता का सुनील जाखड़ पर बड़ा हमला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के महासचिव बलतेज पन्नू ने भाजपा नेता और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर सवाल उठाया कि उन्हें जब पता था कि कांग्रेस में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी बेची गई थी, लेकिन उस समय वे खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने तब आवाज क्यों नहीं उठाई?

पन्नू ने कहा कि पहले कल नवजोत कौर सिद्धू का बयान आया कि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपये नहीं हैं। इसके बाद आज सुनील जाखड़ का बयान आया कि कांग्रेस में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी बेची गई थी।

पन्नू ने तंज कसते हुए कहा कि जाखड़ साहब कह रहे हैं कि उन्हें कहीं से पता लगा था, लेकिन वे अभी भी स्पष्ट नहीं कर रहे कि उस समय वे खुद कांग्रेस के प्रधान थे। उन्हें किसी सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें सीधे तौर पर पता था कि साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये में कुर्सी बिकी थी।

इसीलिए वे इतने विश्वास के साथ यह बात कह रहे हैं। पन्नू ने सीधा सवाल करते हुए कहा कि जाखड़ साहब स्पष्ट करें कि क्या प्रधान होते हुए उन्हें यह सब पता था? क्या इसीलिए उनकी बारी नहीं आई क्योंकि उस समय साढ़े तीन सौ करोड़ में कुर्सी बिकी थी?

और आज महंगाई के चलते उसका रेट बढ़कर 500 करोड़ हो गया है, जैसा कि नवजोत कौर सिद्धू कह रही हैं। आप नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब किसी पार्टी में साढ़े तीन सौ करोड़ या 500 करोड़ रुपये देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी बिकेगी, तो वह भ्रष्टाचार की गहरी नींव रखेगी।