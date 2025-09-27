बाजार की पार्किंग में जगह न मिले तो यहां पार्क करें वाहन, रविवार से मिलेगी सुविधा, जानें चंडीगढ़ प्रशासन की व्यवस्था

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। फेस्टिवल सीजन में बाजार जाने पर अब पार्किंग की समस्या से नहीं झूझना पड़ेगा। रविवार यानी 28 सितंबर से प्रमुख बाजारों के पास बने सरकारी स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और खाली पड़े मैदान में बनाई अस्थायी पार्किंग की सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने 21 अक्तूबर (दीवाली) तक शहर में 75 से ज्यादा स्थानों पर अस्थायी (वैकल्पिक) पार्किंग की व्यवस्था की है। खास बात यह है कि यहां पर वाहन खड़ा करने पर कोई फीस भी नहीं लगेगी, जोकि बिलकुल फ्री होंगी।

लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन और नगर निगम ने इन अस्थायी पार्किंग के लिए साइन बोर्ड भी लगवा रहे हैं। प्रशासन ने व्यापारियों से भी अपील की है कि मार्केट की प्रमुख पार्किंग स्थल ग्राहकों के लिए आरक्षित रखें। दीवाली तक शहर के 39 सरकारी और निजी स्कूलों के मैदानों को अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा 36 अन्य मैदान और पार्किंग स्थल को भी पार्किंग के लिए खोला जाएगा, जिनमें ओपन स्पेस, कम्युनिटी सेंटर, मंदिर, डिस्पेंसरी और संस्थान शामिल हैं ।

ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग स्थलों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। व्यापारियों को शोरूमों के पिछली तरफ अपने वाहन पार्क करने के लिए सलाह दी गई है। वहीं, व्यापारी भी बेहतर पार्किंग सुविधा देने के लिए प्रयासरत हैं।

व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्डा का कहना है कि इस बार वह मार्केट एसोसिएशन के बीच प्रतियोगिता भी करवाने जा रहे हैं जो अपने बाजार की पार्किंग को बेहतर तरीके से चलाएगा उसे पहला, दूसरा और तीसरा अवार्ड भी दिया जाएगा। उनका कहना है कि सोमवार को वह नगर निगम कमिश्नर और ट्रैफिक एसएसपी को भी मिलने जा रहे हैं ताकि जो अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं उस बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके ।

किस मार्केट के पास इन स्कूलों में मिलेगी पार्किंग सुविधा

सेक्टर 8 मार्केट : गवर्नमेंट माडल हाई स्कूल, सेक्टर 8-बी

सेक्टर 15 मार्केट : गवर्नमेंट माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 15-सी (गुरुद्वारा साहिब के पास)

सेक्टर 18 मार्केट : गवर्नमेंट गर्ल्स माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 18-डी

सेक्टर 19 मार्केट

गवर्नमेंट हाई स्कूल, सेक्टर 19-डी

गवर्नमेंट माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 19-सी

गवर्नमेंट गर्ल्स माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 20-बी

सेक्टर 20 मार्केट

गवर्नमेंट माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 20-डी

गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 20-डी

सेक्टर 22 मार्केट

गवर्नमेंट माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 22-ए

गवर्नमेंट माडल हाई स्कूल, सेक्टर 22-सी

सरकारी स्कूल, सेक्टर 22-ए के सामने छोटा पार्क ग्राउंड

सेक्टर 29 मार्केट

गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 29-बी

गवर्नमेंट हाई स्कूल, सेक्टर 29-बी

गवर्नमेंट माॅडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 29-ए

सेक्टर 30 मार्केट

गवर्नमेंट माॅडल हाई स्कूल, सेक्टर 30

गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 30-बी

सेक्टर 31 मार्केट : केवी स्कूल, सेक्टर 31-डी के अंदर पार्किंग एवं स्कूल के सामने खुला क्षेत्र

सेक्टर 32 मार्केट : गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 32-सी

सेक्टर 34 मार्केट : गवर्नमेंट माडल हाई स्कूल, सेक्टर 34-सी

सेक्टर 35 मार्केट

जीएमएसएस स्कूल, सेक्टर 35-डी

गवर्नमेंट माडल स्कूल, सेक्टर 35-सी

सेक्टर 36 मार्केट : गवर्नमेंट माडल हाई स्कूल, सेक्टर 36-सी

सेक्टर 37 मार्केट : गवर्नमेंट माडल हाई स्कूल, सेक्टर 37-सी

सेक्टर 38 मार्केट : गवर्नमेंट माडल हाई स्कूल, सेक्टर 38-डी

सेक्टर 40 मार्केट

गवर्नमेंट माडल हाई स्कूल, सेक्टर 40-ए

गवर्नमेंट माडल स्कूल, सेक्टर 40-बी

सेक्टर 41 मार्केट : गवर्नमेंट माडल स्कूल, सेक्टर 41-डी

सेक्टर 44 मार्केट

गवर्नमेंट माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 44

दिव्या पब्लिक स्कूल, सेक्टर 44

संजय पब्लिक स्कूल, सेक्टर 44 के पास खुला क्षेत्र

सेक्टर 45 मार्केट (बुडैंल) : गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 45-डी

सेक्टर 46 मार्केट

गवर्नमेंट कालेज, सेक्टर 46 की पार्किंग

गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 46-डी

सेक्टर 47 मार्केट: गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 47-सी

मनीमाजरा

केवी स्कूल (प्राइमरी विंग), सेक्टर 47

गवर्नमेंट माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मनीमाजरा

गवर्नमेंट माडल हाई स्कूल, बस स्टैंड के पास, मनीमाजरा

इन कम्युनिटी सेंटर, डिस्पेंसरी और ओपन स्पेस में पार्क कर सकते हैं वाहन

बाज़ार का नाम नज़दीकी स्थल जहां वाहन खड़े किए जा सकेंगे

सेक्टर 7 मार्केट स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स

सेक्टर 8 मार्केट कम्युनिटी सेंटर, डिस्पेंसरी पार्किंग, डिस्पेंसरी के पास खुला पार्क ग्राउंड

सेक्टर 9 मार्केट – पुलिस मुख्यालय व मिनी सचिवालय के पीछे की पार्किंग

सेक्टर 15 मार्केट – डीएवी स्कूल, सेक्टर 15 के पास मंडी ग्राउंड (खुला स्थल)

सेक्टर 17 मार्केट सर्कस ग्राउंड, फायर ब्रिगेड आफिस के पास

सेक्टर 18 मार्केट हाकी स्टेडियम, सेक्टर 18, टैगोर थिएटर

सेक्टर 20 मार्केट कम्युनिटी सेंटर

सेक्टर 22 मार्केट सरकारी स्कूल, सेक्टर 22A के सामने छोटा पार्क ग्राउंड

सेक्टर 31 मार्केट जापानी गार्डन पार्किंग

सेक्टर 32 मार्केट छोटा चौक, सेक्टर 32 (आईटीबीपी क्वार्टर्स के पास) का खुला स्थल

सेक्टर 34 मार्केट गुरुद्वारा साहिब, के सामने पार्किंग, एस्टेट लाइब्रेरी की पार्किंग, मेला ग्राउंड,

सेक्टर 35 मार्केट कम्युनिटी सेंटर पार्किंग, खुखरेन भवन

सेक्टर 37 मार्केट सनातन धर्म मंदिर के पास खुला पार्किंग स्थल

सेक्टर 38 मार्केट कम्युनिटी सेंटर, सिविल डिस्पेंसरी पार्किंग

सेक्टर 40 मार्केट कम्युनिटी सेंटर पार्किंग, मार्केट के सामने खुला ग्राउंड

सेक्टर 41 मार्केट छोटे चौक (सेक्टर 41 साइड) के पास खुला ग्राउंड

सेक्टर 44 मार्केट संजय पब्लिक स्कूल के पास खुला स्थल, कम्युनिटी सेंटर

सेक्टर 45 मार्केट मंडी ग्राउंड का खुला स्थान, रेहड़ी मार्केट, सेक्टर 45D के पास खुला स्थल

सेक्टर 46 मार्केट दशहरा ग्राउंड, रेहड़ी मार्केट के पास खुला स्थल, कच्ची पार्किंग, मंडी ग्राउंड पार्किंग

सेक्टर 47 मार्केट कम्युनिटी सेंटर

मनीमाजरा शिवालिक गार्डन पार्क के सामने