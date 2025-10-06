Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेयर डरती हैं तो मार्शल्स को आगे करती हैं, चंडीगढ़ में आप हमलावर, प्रशासक को लिखे पत्र पर बढ़ा विवाद

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:09 PM (IST)

    चंडीगढ़ में मनीमाजरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने मेयर हरप्रीत कौर बबला पर विपक्षी पार्षदों को दबाने और भ्रष्टाचार को छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेयर ने 30 सितंबर की बैठक में मार्शल्स का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्षदों के अधिकारों का हनन किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विजयपाल सिंह।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से शुरू हुई राजनीतिक खींचतान बढ़ती ही जा रही है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने जब‑जब मेयर डरती हैं तो मार्शल्स को आगे करती हैं। उनका यह बयान नगर निगम की बैठक से विपक्षी पार्षदों को बाहर निकाले जाने और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासक को पत्र लिखे जाने के विरोध में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विजयपाल ने प्रशासक को लिखे मेयर हरप्रीत कौर बबला के पत्र को गैर-संवैधानिक और अधिकारहीन है। कहा कि यह पत्र विपक्षी पार्षदों को दबाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दबाव बनाने की चाल है। 30 सितंबर की जनरल हाउस बैठक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने शहरवासियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। मेयर ने कथित रूप से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और मार्शल्स का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्षदों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बाधित किया।

    विजयपाल ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए आवंटित किए गए पैसे का गलत उपयोग किया जा रहा है, जबकि सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं। पार्टी पूरी वी 3, वी 5 और वी 6 सड़कों का नवीनीकरण करना चाहती है, लेकिन मेयर इन परियोजनाओं को रोक रही है, जिससे विकास बाधित हो रहा है। इसके अलावा मनीमाजरा की जमीन की ऑक्शन जल्दी करवाने के चक्कर में सभी अनौपचारिक और असंवैधानिक तरीके अपनाए गए हैं, जिससे कुछ ‘दाल में काला’ लगता है। 