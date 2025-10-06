मेयर डरती हैं तो मार्शल्स को आगे करती हैं, चंडीगढ़ में आप हमलावर, प्रशासक को लिखे पत्र पर बढ़ा विवाद

चंडीगढ़ में मनीमाजरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने मेयर हरप्रीत कौर बबला पर विपक्षी पार्षदों को दबाने और भ्रष्टाचार को छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेयर ने 30 सितंबर की बैठक में मार्शल्स का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्षदों के अधिकारों का हनन किया।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से शुरू हुई राजनीतिक खींचतान बढ़ती ही जा रही है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने जब‑जब मेयर डरती हैं तो मार्शल्स को आगे करती हैं। उनका यह बयान नगर निगम की बैठक से विपक्षी पार्षदों को बाहर निकाले जाने और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासक को पत्र लिखे जाने के विरोध में है।

विजयपाल ने प्रशासक को लिखे मेयर हरप्रीत कौर बबला के पत्र को गैर-संवैधानिक और अधिकारहीन है। कहा कि यह पत्र विपक्षी पार्षदों को दबाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दबाव बनाने की चाल है। 30 सितंबर की जनरल हाउस बैठक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने शहरवासियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। मेयर ने कथित रूप से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और मार्शल्स का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्षदों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बाधित किया।