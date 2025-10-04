Language
    मैं नहीं बनूंगी किसी कमेटी का हिस्सा! चंडीगढ़ की डिप्टी मेयर ने दिखाए तीखे तेवर, पूरा मामला पढ़ें

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:20 PM (IST)

    मनीमाजरा में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की नीलामी से पहले डिप्टी मेयर तरुणा मेहता ने नीलामी कमेटी से इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने मेयर पर अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। तरुणा का कहना है कि जब जोनिंग प्लान और मास्टर प्लान अधिकारियों को ही तैयार करना है तो कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। नीलामी से पहले सभी पार्षदों की राय लेनी चाहिए।

    डिप्टी मेयर तरुणा मेहता ने कहा कि मेयर माफी मांगे।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में नीलामी से पहले एक बार फिर बड़ी अड़चन पैदा हो गई है। नीलामी को सिरे चढ़ाने के लिए बनाई अनौपचारिक कमेटी से डिप्टी मेयर तरुणा मेहता हाथ खींच लिए हैं। उन्होंने कमेटी से इस्तीफा देने की बात कही है।

    तरुणा ने सख्त तेवर में कहा-मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगी। मेयर अपने अलोकतांत्रिक रवैये और तानाशाही पर माफी मांगनी चाहिए। तरुणा ने कहा कि मेरे और मेरे विपक्ष के साथी पार्षदों के साथ सदन में बदसलूकी की गई। मार्शल बुलाकर दो बार बाहर निकलवाया। मेरे साथियों को चोटिल होने पर जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया हो।

    अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए तरुणा ने कहा कि वैसे भी इस कमेटी का क्या औचित्य जब की टेक्नीकली जोनिंग प्लान से लेकर मास्टर प्लान और सीबीआर रूल्स के तहत सब कुछ अधिकारियों ने ही तैयार करना हो। जब तक अधिकारी इसको तैयार नहीं कर लेते तो उससे पहले इस कमेटी क्या औचित्य। वैसे भी चंडीगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी नीलामी में सभी 44 पार्षदों की राय लेनी चाहिए। स्पेशल हाउस बुलाकर मनीमाजरा जमीन नीलामी पर विचार विमर्श के बाद ही किसी नतीजे पर जाना चाहिए। पार्षद जसबीर सिंह लाड्डी और प्रेमलता ने भी इस नौ सदस्यीय कमेटी से इस्तीफा दे दिया है।

    नीलामी सिरे चढ़ी तो नगर निगम के खाते में आएगा मोटा पैसा

    नीलामी से नगर निगम के खाते में एक हजार करोड़ रुपये आएंगे, जोकि चंडीगढ़ के इतिहास में अब तक मिले राजस्व में सबसे ज्यादा होगा। इससे विकास कार्यों के लिए खूब पैसा होगा।  मेयर हरप्रीत कौर बबला और निगम के अधिकारी नीलामी को सिरे चढ़ाना चाहते हैं, जबकि विपक्ष विरोध कर रहा है।विपक्ष के पार्षद नीलामी पर रोक चाहते हैं। वह कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के भी एक दो पार्षद इसके पक्ष में नहीं हैं। बेशक वह पार्टी प्रोटोकाल की वजह से खुले मन से नहीं बोल रहे लेकिन अंदरखाते नीलामी नहीं चाहते।