बठिंडा में एचपीसीएल रिफाइनरी का 2600 करोड़ का नया निवेश, पंजाब बनेगा केमिकल हब; लुधियाना में प्लास्टिक पार्क की तैयारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। एचपीसीएल रिफाइनरी बठिंडा में अब 2600 करोड़ रुपये का और निवेश करने जा रही है जिसके तहत पालिप्रोपलीन की डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी साथ ही फाइन कैमिकल के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। यह घोषणा आज यहां रिफाइनरी के सीईओ प्रभदास और उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने एक संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में किया।

प्रभदास ने कहा कि रिफाइनरी के कारण पंजाब पालीप्रोपलीन मैनुफैक्चरिंग का हब बन गया है और पिछले कई सालों से एक दिन भी हमारा काम नहीं रुका है। उन्होंने बताया कि देश की पालिप्रोपलीन का 14 प्रतिशत हिस्सा इस रिफाइनरी से पूरा किया जाता है।

उन्होंने कहा कि बठिंडा में हमने न केवल रिफाइनरी लगाई है जहां पैट्रोल , डीजल और गैस आदि तैयार की जाती है बल्कि अब फाइन कैमिकल के प्रोजेक्ट भी बठिंडा में लगाने की सोच रहे हैं। इस अवसर पर उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि 2011 में स्थापित इस रिफाइनरी साल भर में 90 हजार करोड़ रुपये का व्यापार करती है जिसमें से 2100 करोड़ रुपये का सालाना टैक्स पंजाब के खजाने में आता है।

अब यह कंपनी अपना और विस्तार करना चाहती है। उन्होंने बताया कि चूंकि प्लास्टिक दाना बनाने के काम में अब कंपनी विस्तार कर रही है तो हमारी इच्छा है कि कंपनी लुधियाना के पास अपना प्लास्टिक पार्क स्थापित करे क्योंकि प्लास्टिक से जुड़ा हुआ बहुत सा कारोबार लुधियाना में पहले से ही है। इनके आने से उन्हें भी लाभ होगा।