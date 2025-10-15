20 लाख रुपये के होम लोन लिया, ईएमआई भरी नहीं, बैंक में दिए पता पर मिले नहीं, जीरकपुर निवासी दंपती पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत के निर्देशों पर सेक्टर-17 थाना पुलिस ने एक दंपती के खिलाफ लगभग 20 लाख रुपये के होम लोन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेकर इएमआई नहीं चुकाई और बाद में उसी संपत्ति पर दूसरे बैंक से भी लोन ले लिया।

पुलिस के अनुसार आरोपितों की पहचान जीरकपुर वीआईपी रोड निवासी करमवीर और उनकी पत्नी मीना देवी के रूप में हुई है। एसबीआई के शाखा प्रबंधक सुधीर सिंह ने शिकायत दी थी कि मई 2019 में दंपती ने मोहाली के एडन सिटी, खनपुर, खरड़ स्थित 105 वर्ग गज के मकान को खरीदने के लिए एक महिला के साथ 28 लाख रुपये में एग्रीमेंट किया था। इसके लिए उन्होंने जून 2019 में 20.95 लाख रुपये के होम लोन के लिए एसबीआई में आवेदन किया, जिसे बैंक ने स्वीकृत कर दिया।

लोन जारी होने के बाद दोनों को नियमित इएमआई चुकानी थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने भुगतान नहीं किया। 20 अक्टूबर 2020 को बैंक ने इस खाते को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित कर दिया और उन्हें नोटिस भी भेजा। जब बैंक अधिकारियों ने उनके पते पर जाकर जांच की तो पता चला कि दंपती वहां रह नहीं रहा थे।