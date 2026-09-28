662 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के बाजवा डेवलपर्स के CMD को झटका, हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी और बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह बाजवा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लांड्रिंग मामले में आरोप है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए घर खरीदारों से प्राप्त रकम का कथित तौर पर दूसरे उद्देश्यों में इस्तेमाल और धन का हस्तांतरण किया गया।

जस्टिस मनीषा बत्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मौजूदा स्तर पर ऐसा आधार नहीं है जिससे यह माना जा सके कि आरोपित अपराध में याचिकाकर्ता दोषी नहीं है।मामला मोहाली और आसपास बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड की परियोजनाओं, विशेष रूप से सनी एन्क्लेव, से जुड़ा है। आदेश के अनुसार वर्ष 2017 से खरीदारों की शिकायतों पर कई एफआइआर दर्ज हुई थीं।

इनमें बिक्री विलेख का निष्पादन न करना या देरी, कब्जा न देना, प्लाट नंबर बदलना और एक ही संपत्ति को एक से अधिक खरीदारों को बेचने जैसे आरोप लगाए गए थे। ईडी के अनुसार जांच के दौरान ऐसी 45 एफआइआर सामने आईं, जिनके आधार पर अपराध की आय का पता लगाने के लिए ईसीआईआर दर्ज की गई।

ईडी ने अपराध की आय 662.49 करोड़ रुपये बताई जांच के दौरान ईडी ने बाजवा डेवलपर्स के वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण और विभिन्न व्यक्तियों के बयानों के आधार पर अपराध की आय करीब 662.49 करोड़ रुपये आंकी। ईडी का आरोप था कि घर खरीदारों से प्राप्त रकम को परियोजनाओं के बजाय जमीन खरीद, संबंधित संस्थाओं को असुरक्षित ऋण, पारिवारिक कंपनियों और अन्य निजी जरूरतों में लगाया गया।

साथ ही, धारा 24 के तहत अपराध की आय से संबंधित वैधानिक धारणा का भी उल्लेख किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ एफआइआर बाद में रद या समझौते के आधार पर समाप्त हुई हों, फिर भी कई अनुसूचित अपराधों से जुड़ी एफआइआर लंबित हैं।