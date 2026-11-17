दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने की इच्छा जताने वाली नाबालिग मां को फिलहाल सास के घर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग की इच्छा को महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा और सर्वोत्तम हित सबसे ऊपर हैं। यौन अपराध के गंभीर मामले में पीड़िता और मुकदमे की अहम गवाह होने के कारण उसे आरोपित के परिवार के पास भेजना उचित नहीं होगा।

अदालत ने सास की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मनीषा बत्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला श्री मुक्तसर साहिब का है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका बेटा और नाबालिग लड़की एक-दूसरे से प्रेम करते थे और उन्होंने विवाह कर लिया था।

उनकी एक बेटी भी हुई। लड़की के माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। बाद में लड़की के पिता की शिकायत पर बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और पाक्सो अधिनियम की धारा छह भी जोड़ी गई।

याचिकाकर्ता का कहना था कि लड़की अपने माता-पिता के बजाय ससुराल में रहना चाहती है। लड़की ने हाईकोर्ट में भी सास के साथ रहने की इच्छा जताई। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपित की मां है और उसी घर में रहती है, जहां आरोपित भी रहता है। ऐसे में लड़की पर मुकदमे में आरोपित के पक्ष में बयान देने का दबाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।