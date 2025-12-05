Language
    पाकिस्तान से अमृतसर और फिर चंडीगढ़ तक पहुंची हेरोइन, महिला तस्कर गिरफ्तार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर-43 आईएसबीटी से एक महिला तस्कर को 151.01 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह अमृतसर से नशा लाकर ...और पढ़ें

    चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल की गिरफ्त में महिला नशा तस्कर।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पाकिस्तान से पंजाब और फिर चंडीगढ़ में नशे की बड़ी खेप लाई जा रही है। इस धंधे में शामिल एक महिला तस्कर को चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने सेक्टर-43 स्थित आईएसबीटी से गिरफ्तार किया है। अमृतसर निवासी 40 वर्षीय कंवलजीत कौर से 151.01 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। 

    पुलिस को पूछताछ के दौरान उससे कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। महिला ने बताया कि वह अमृतसर से नशा लाकर चंडीगढ़ में बेचती थी। वह अकेली नहीं, बल्कि उसके परिवार के कई सदस्य नशे के कारोबार में शामिल हैं। उस पर पहले भी कई केस दर्ज हैं। उसने बताया कि अमृतसर में नशे की बड़ी खेप पाकिस्तान से आती है, जिसे फिर दूसरे शहरों में बड़े मार्जन में बेचा जाता है।

    46 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

    ऑपरेशन सेल की टीम ने एक अन्य मामले में एक युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। डड्डूमाजरा काॅलोनी निवासी 27 वर्षीय सूरज कुमार को सेक्टर-25/38 लाइट पाइंट से पकड़ा। उससे 46.62 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वह नशा कहां से लाता था और चंडीगढ़ में किसे सप्लाई करता था। 