    विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर पंजाब में सप्लाई हो रही हेराेइन और हथियार, मोहाली में डिलीवरी से पहले बदमाश गिरफ्तार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    मोहाली में डिलीवरी देने आए मोगा निवासी चिराग को 107 ग्राम हेरोइन, एक विदेशी पिस्तौल और पांच कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। वह थाईलैंड में बने संपर्क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मोहाली। विदेश में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर पंजाब में नशा और हथियारों की सप्लाई हो रही है। मोहाली में डिलीवरी देने आया एक बदमाश पकड़ा गया, जिसकी पहचान मोगा निवासी चिराग के रूप में हुई है।

    पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की गिरफ्त में आए इस बदमाश से 107 ग्राम हेरोइन, एक विदेशी पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार यह पूरा सामान मोहाली में किसी को सौंपा जाना था और बदमाश अपने विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था। 

    उसके नेटवर्क की गहराई से छानबीन की जा रही है और आशंका है कि गिरोह बड़ा और संगठित है। शुरुआती जांच में चिराग ने बताया कि वर्ष 2023 में वह थाईलैंड के पटाया में रहता था, जहां उसकी मुलाकात ऐसे पंजाबी युवकों से हुई जो बाद में यूरोपीय देशों में बस गए।

    भारत लौटने के बाद मई 2024 में वह उन्हीं के निर्देशों पर काम करने लगा और फाजिल्का सहित आसपास के क्षेत्रों में हेरोइन तस्करी में शामिल हो गया। आरोपी ने यह भी बताया कि मोहाली में मिली हेरोइन की डिलीवरी और विदेशी हथियार की सप्लाई उसे अपने हैंडलर्स के कहने पर करनी थी।

    चिराग के खिलाफ इससे पहले भी सितंबर 2024 में मोगा पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत 200 ग्राम हेरोइन के साथ केस दर्ज कर चुकी है। वह फरीदकोट जेल में भी रह चुका है और बाहर आकर दोबारा नशा तस्करी में सक्रिय हो गया था। 