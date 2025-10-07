Language
    झमाझम बारिश से ठिठुरा चंडीगढ़, 14 वर्ष बाद अक्टूबर में सबसे कम तापमान, सर्दी के कपड़ों में नजर आए लोग

    By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    चंडीगढ़ में 14 साल बाद अक्टूबर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। लगातार दो दिन हुई बारिश के कारण शहर में ठंड बढ़ गई है। कई जगह लोग सर्दी के कपड़े पहने नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना जताई है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

    चंडीगढ़ में वर्षा के दौरान मां के साथ जाते बच्चे। एक ने ठंड लगने पर शॉल ओढ़ी हुई है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पहाड़ों पर बर्फबारी और ट्राईसिटी में दो दिन हुई मूसलाधार वर्षा ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। मंगलवार को चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि पिछले 14 वर्षों में अक्टूबर माह का सबसे कम तापमान है। इससे पहले वर्ष 2011 में अक्टूबर में न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री दर्ज हुआ था।

    अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट आई है, जो कि सामान्य से 10.6 डिग्री कम होकर 22 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे लोगों को ठंडक का अहसास होने लगा है। सुखना लेक समेत कई जगह पर लोग सर्दी के कपड़े पहने दिखाई दिए।

    मौसम विभाग के अनुसार, दो दिनाें में 56.6 एमएम बारिश दर्ज की गई, जिनमें से मंगलवार को ही 40.6 एमएम वर्षा हुई। सेक्टर-22, 7, 8, 9, 12, 32, 45 और मनीमाजरा क्षेत्र में सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात बाधित रहा। कई जगहों पर वाहन चालक लंबी जाम की समस्या से जूझते रहे। फिसलन भरी सड़कों के कारण दोपहिया वाहन सवारों को दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ा।

    तेज बारिश के कारण कई काॅलोनियों और निचले इलाकों में पानी भर गया। नगर निगम की ओर से जलनिकासी के इंतजाम किए जाने के बावजूद कई जगह लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।  