मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, यह वादा कर शारीरिक संबंध बनाए, बाद में मुकर गया, युवती पहुंच गई थाने
मोहाली में युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर ब्लैकमेल करने लगा। युवती ने महिला सेल थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद अमरिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार युवक की सोशल मीडिया के माध्यम से युवती से बातचीत हुई और शादी का वादा करके उसने शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी करने से मुकर गया।
जागण संवाददाता, मोहाली। पहले इंस्टाग्राम पर 31 वर्षीय युवती से दोस्ती की। फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद ब्लैकमेल करने लगा। इन आरोपों में पुलिस ने सेक्टर-79 निवासी अमरिंदर सिंह के के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापे मार रही है।
मोहाली निवासी युवती ने महिला पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि सोशल मीडिया पर उसकी अमरिंदर सिंह से बातचीत हुई। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद अमरिंदर ने शादी का प्रस्ताव रखा। युवती ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। युवती ने बताया कि शादी के वादे के बहाने अमरिंदर सिंह ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी करने से साफ इन्कार कर दिया।
शिकायत में आगे कहा गया है कि शादी से मना करने के बाद अमरिंदर ने उसे अश्लील फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर वह किसी को कुछ भी बताएगी तो वह उसे शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाएगा। अमरिंदर की हरकतों से तंग आकर युवती ने आखिरकार महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद अमरिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
