कोल्ड्रिफ कफ सिरप और मिलावटी मिठाइयों के जांच के आदेश, प्रतिबंधित जवाई बेचने वालों पर कार्रवाई

हरियाणा सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि अभी तक किसी जिले से दुष्प्रभाव की खबर नहीं आई है विभागीय टीमें जांच कर रही हैं। मिलावटी मिठाइयों की बिक्री को लेकर सिविल सर्जन को सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित सिरप बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार कोल्ड्रिफ कफ सिरप के स्टॉक की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक किसी जिले से सिरप के दुष्प्रभाव को लेकर खबर नहीं आई है। हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने दावा किया कि विभागीय टीमों द्वारा लगातार जांच की जा रही है। अगर कहीं से कोई रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।

पंचकूला में मीडिया के पूछने पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि कफ सिरप की स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच करवाई जा रही है। यह एक तय तिथि का स्टाक था, जिस कारण मध्य प्रदेश में हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में इस कफ सिरप के इस्तेमाल की सूचनाएं मिलने के बाद जांच करवाई जा रही है।

अभी तक किसी भी कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट नहीं मिली है। अभी तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आरती राव ने कहा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार द्वारा यह सिरप प्रतिबंधित करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पूर्व में प्रतिबंधित किए गए सिरप को लेकर भी जांच करवाई जा रही है। प्रतिबंध के बावजूद प्रतिबंधित सिरप बेचने वाले केमिस्टों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यह प्रतिबंध पूरी तरह से बरकरार रहेगा।