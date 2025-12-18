Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, मुख्यमंत्री सैनी ने विपक्ष से सार्थक बहस की अपील की

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:40 AM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से सार्थक बहस करने की अपील की है। मुख्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार हर विषय और हर बिन्दु पर चर्चा के लिए तैयार है। बिन्दुवार हर विषय का जबाब दिया जाएगा। इसके लिए संवैधानिक प्रतिबद्वता बनाए रखना है।

    मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा विधानसभा में बिजनैस एडवाईजरी कमेटी के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष हाउस का समय बढाने की बात कह रहा है लेकिन यह बैठक में निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मानसून सत्र के बाद दूसरा सत्र 6 माह के बाद होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को 6 माह होने हैं उसके बावजूद सरकार ने शीतकालीन सत्र बुलाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस सरकार ने कम सत्र बुलाए

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हाउस का समय बढाने की बात की जाए तो इतिहास उठाकर देखें, पिछले सत्र के बारे में जानकारी मिलेगी। कांग्रेस सरकार ने कम सत्र बुलाए। इस प्रथा को पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बदलने का कार्य किया और वर्ष 2014 में 4 दिन का सत्र किया गया और 2024 में हमने 5 दिन का सत्र किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र बिजनेस के हिसाब से चलता है। पिछला सत्र अच्छा रहा। विपक्ष से आग्रह है कि वे सार्थक चर्चा करें और जनहित के मुद्दे लेकर आए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कोई सही बात करती है तो विपक्ष वॉकआउट करता है, उन्हें बात सुननी भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार हार से कांग्रेस सरकार में निराशा है।

    पिछले सत्र में भी एक दिन जाया किया था

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सत्र में भी विपक्ष ने एक दिन जाया कर किया जिसमें विधायकों के प्रश्न भी नहीं पूरे हो पाए। इसलिए विपक्ष से आग्रह है कि जनता के हित में मुद्दों पर चर्चा करें। अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ’’उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी आईना साफ करता रहा’’।

    जांच एजेंसियों के दुरूपयोग के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर मनघड़ंत मुद्दे और भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि तीसरी बार श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खतरे में हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री है तब तक बाबा साहेब के पवित्र संविधान को कोई खतरा नहीं हो सकता।

    हरियाणा में कानून व्यवस्था बेहतर

    पंजाब में खिलाड़ियों पर हो रहे हमलों को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बेहतर है और पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। जिसने भी कोई अपराध किया उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि किसी ब्लाइंड घटना में समय लग सकता है लेकिन कोई भी ऐसा मामला नहीं जिसमें हरियाणा पुलिस ने सही काम न किया हो।

    पंजाब में पिछली सरकारें और अब आप सरकार केवल मलाई चाटने में लगी हुई है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेल नीति के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। यह उदाहरण स्पष्ट है कि वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में कितने मेडल आए। अब वर्तमान समय में कितने मेडल आए है। सरकार ने खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का कार्य किया है।