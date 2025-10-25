हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, दिसंबर में पंचकूला में होंगी पदोन्नति परीक्षाएं; इस तारीख तक करें आवेदन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पदोन्नति के लिए प्रतीक्षारत हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिसंबर में विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वन, कृषि और बागवानी विभाग में विभिन्न पदों के लिए होने वाली विभागीय परीक्षाओं के लिए केंद्रीय समिति ने शेड्यूल जारी कर दिया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त और तहसीलदार के साथ ही वन विभाग और कृषि एवं आबकारी विभाग में विभागीय परीक्षाएं 15 दिसंबर को शुरू होंगी जो 19 दिसंबर तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं पंचकूला स्थित सार्थक गवर्नमेंट इंटीग्रेटिड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होंगी।