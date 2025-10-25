Language
    हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, दिसंबर में पंचकूला में होंगी पदोन्नति परीक्षाएं; इस तारीख तक करें आवेदन

    By Sudhir Tanwar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पदोन्नति का अवसर आ गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वन, कृषि और बागवानी विभाग में विभिन्न पदों के लिए विभागीय परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। केंद्रीय परीक्षा समिति ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 15 से 19 दिसंबर तक पंचकूला में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आवेदन 24 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे।

    Hero Image

    राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वन, कृषि और बागवानी विभाग में विभिन्न पदों के लिए होंगी विभागीय परीक्षाएं (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पदोन्नति के लिए प्रतीक्षारत हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिसंबर में विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वन, कृषि और बागवानी विभाग में विभिन्न पदों के लिए होने वाली विभागीय परीक्षाओं के लिए केंद्रीय समिति ने शेड्यूल जारी कर दिया है।

    मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त और तहसीलदार के साथ ही वन विभाग और कृषि एवं आबकारी विभाग में विभागीय परीक्षाएं 15 दिसंबर को शुरू होंगी जो 19 दिसंबर तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं पंचकूला स्थित सार्थक गवर्नमेंट इंटीग्रेटिड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होंगी।

    परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारी और अधिकारी अपने विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक सचिव के माध्यम से 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय परीक्षा समिति द्वारा किसी भी सीधे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।