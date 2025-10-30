Language
    हरियाणा में मोबाइल एप से कपास खरीदेगी सरकार, किसान MSP पर बेच सकेंगे फसल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने कपास की खरीद के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया है। किसान अब ऐप से कपास बेच सकेंगे, जिससे पारदर्शिता आएगी। सरकार MSP पर कपास खरीदेगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और मंडियों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।

    राब्यू, चंडीगढ़। हरियाणा में कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद अब मोबाइल एप के माध्यम से होगी। कपास की बिक्री के लिए कपास किसान एप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ़किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर दी गई कपास की जानकारी इस एप के माध्यम से सत्यापित करानी होगी। यह एप गूगल प्ले स्टोर एवं एपल आइओएस पर उपलब्ध है। किसानों को सलाह दी गई है वे कपास को सुखाकर लाएं, जिसमें नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से अधिक न हो। तभी उपज का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

