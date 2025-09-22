अमृतसर: ISI के भेजे दस पिस्तौल और मैगजीन सहित तीन तस्कर गिरफ्तार, ढाई लाख की हवाला राशि भी बरामद

अमृतसर में सीआइए स्टाफ और पुलिस ने हथियार और हवाला नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से आईएसआई द्वारा भेजे गए दस पिस्तौल दस मैगजीन और हवाला के ढाई लाख रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीआइए स्टाफ और पुलिस ने हथियार और हवाला नेटवर्क को चलाने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को सोमवार की सुबह गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ द्वारा भेजे गए दस पिस्तौल, दस मैगजीन और हवाला के ढाई लाख रुपये बरामद कर केस दर्ज कर लिया गया है। सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

पुलिस लाइन में सोमवार की दोपहर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर, डीसीपी रविंदर पाल सिंह संधू, एसीपी हरमिंदर सिंह ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान तरनतारन जिले के खालड़ा थाने के अधीन पड़ते वां तारा सिंह गांव निवासी मनवीर सिंह, अमृतसर (देहात) के अजनाला थाने के अधीन पड़ते गांव माझी निवासी अमरजीत सिंह उर्फ बाऊ और मुंबई निवासी मोहम्मद तोफीक खां उर्फ बब्बलू के रूप में बताई है।

सीपी ने बताया कि मोहम्मद तोफीक मुंबई में रहता है और अवैध कारोबार के लिए अकसर पंजाब के विभिन्न जिलों में रहते है। जांच में पता चला है कि तोफीक के पाकिस्तान के साथ साथ कई कारोबारियों के साथ रिश्ते हैं और वह हवाला के जरिए अवैध कारोबार का भुगतान कर रहा है। सीपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि मनवीर सिंह और अमरजीत सिंह हथियारों की बड़ी खेप ठिकाने लगाने की फिराक में हैं और वह गेट हकीमां इलाके से निकलने वाले हैं।

इसी आधार पर एसीपी हरमिंदर सिंह की अगुआई में इंस्पेक्टर अमोलक सिंह ने रास्ते में नाकाबंदी कर दी। उक्त तीनों को आते ही वहां धर लिया गया। तलाशी के दौरान आइएसआइ द्वारा भेजे दस पिस्तौल, दस मैगजीन बरामद किए गए।