    चंडीगढ़ में दुबई से लौटे हरविंदर की हत्या क्यों की? वजह पैसों का विवाद या कुछ और, गिरफ्तार मनजाेत से राज उगलवाएगी पुलिस

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:40 PM (IST)

    चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में दुबई से लौटे हरविंदर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने मनजोत सिंह को गिरफ्तार किया है। अदालत ने उसे तीन दिन के रिमांड पर भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है।

    जागरण संवाददाता, मुल्लांपुर। चंडीगढ़ के पास मुल्लांपुर में दुबई से लौटे 40 वर्षीय हरविंदर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारोपित मनजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है। अब पुलिस यह पता लगाएगी कि वारदत को पैसों के लेन-देन की वजह से अंजाम दिया गया है या कुछ और कारण हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरविंदर सिंह पांच साल पहले दुबई से लौटकर यहां छोटे‑मोटे काम कर जीवनयापन कर रहा था। सोमवार दोपहर मनजोत सिंह ने बातचीत का बहाना बनाकर हरविंदर सिंह को टैक्सी स्टैंड से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह ले गया। वहां उसने तेजधार हथियार से हरविंदर के पेट पर वार किया और मौके से फरार हो गया।

    गंभीर रूप से घायल हरविंदर सिंह ने शोर मचाया और किसी तरह टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसे सरकारी मल्टी‑स्पेशलिटी अस्पताल सेक्टर‑16, चंडीगढ़ पहुंचाया, लेकिन डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुल्लांपुर के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनदीप ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपित मनजोत सिंह को गिरफ्तार किया है।

    प्रारंभिक जांच में पैसों के लेन‑देन का विवाद हत्या का कारण प्रतीत होता है। इंस्पेक्टर अमनदीप ने कहा कि हमने आरोपी को तीन दिन के रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया जाएगा और वारदात के असली कारणों की गहन जांच की जा रही है।