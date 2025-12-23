चंडीगढ़ में दुबई से लौटे हरविंदर की हत्या क्यों की? वजह पैसों का विवाद या कुछ और, गिरफ्तार मनजाेत से राज उगलवाएगी पुलिस

जागरण संवाददाता, मुल्लांपुर। चंडीगढ़ के पास मुल्लांपुर में दुबई से लौटे 40 वर्षीय हरविंदर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारोपित मनजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है। अब पुलिस यह पता लगाएगी कि वारदत को पैसों के लेन-देन की वजह से अंजाम दिया गया है या कुछ और कारण हैं।

हरविंदर सिंह पांच साल पहले दुबई से लौटकर यहां छोटे‑मोटे काम कर जीवनयापन कर रहा था। सोमवार दोपहर मनजोत सिंह ने बातचीत का बहाना बनाकर हरविंदर सिंह को टैक्सी स्टैंड से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह ले गया। वहां उसने तेजधार हथियार से हरविंदर के पेट पर वार किया और मौके से फरार हो गया।

गंभीर रूप से घायल हरविंदर सिंह ने शोर मचाया और किसी तरह टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसे सरकारी मल्टी‑स्पेशलिटी अस्पताल सेक्टर‑16, चंडीगढ़ पहुंचाया, लेकिन डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुल्लांपुर के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनदीप ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपित मनजोत सिंह को गिरफ्तार किया है।