    गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वें शहीदी दिवस समागम में पंजाब सरकार के इंतजामों की श्रद्धालुओं ने की सराहाना

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:33 PM (IST)

    गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों की श्रद्धालुओं ने सराहना की। यात्रियों के ठहरने, खाने-पीने, परिवहन और सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं ने सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से गुरु साहिब के जीवन से प्रेरणा मिलती है।

    विरोधी भी कर रहे सीएम मान के काम की तारीफ

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा किए गए विश्व स्तरीय प्रबंधों ने सुशासन की एक नई मिसाल कायम की है। इन इंतज़ामों की तारीफ़ सिर्फ श्रद्धालुओं ने ही नहीं की, बल्कि राजनीतिक विरोधी भी मुख्यमंत्री मान की नेक नीयत और जनसेवा की प्रशंसा करने को मजबूर हो गए हैं।

    अक्सर राजनीतिक मंचों पर आलोचनाएँ देखने को मिलती हैं, लेकिन शहीदी समागम के दौरान मान सरकार के इंतज़ामों की गुणवत्ता ने सभी को अचंभित कर दिया। इस आयोजन की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह रहा कि एक कट्टर कांग्रेस समर्थक ने भी स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने रुककर कहा, "हम कांग्रेसी हैं, पर आपकी तारीफ़ करते हैं। मान सरकार द्वारा किए गए शहीदी समागम के प्रबंध ने संगत का दिल जीत लिया है।"

    यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में किया गया काम ऐसा है कि यह राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सच्ची जनसेवा का प्रमाण बन गया है। सरकार के इस कदम से यह सिद्ध हुआ है कि 'काम ऐसा करो कि विरोधी भी तारीफ़ करने को मजबूर हो जाए।'

    श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसे इंतज़ाम नहीं देखे। एक श्रद्धालु ने सीधे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, "मैं कई सालों से यहां आ रहा हूं और कभी इतने शानदार इंतज़ाम नहीं देखे। यहाँ हर तरह की सुविधा है, रात रुकने की भी व्यवस्था है। धन्यवाद!"

    मान सरकार ने 'संगत से ऊपर कुछ नहीं' के भाव को चरितार्थ करते हुए श्रद्धालुओं के लिए व्यापक और उच्च कोटि की सुविधाएँ प्रदान कीं, मान सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए दस हज़ार से अधिक लोगों की क्षमता वाली तीन विशाल टेंट सिटी स्थापित की गईं, जिनमें रहने की उत्तम व्यवस्था थी। साथ ही, 24 घंटे लंगर और उच्च कोटि की स्वच्छता सुनिश्चित की गई।

    इसके अतिरिक्त, दूर-दराज से आई संगत के लिए मुफ्त बसें और समागम स्थल पर मुफ्त ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए 19 'आम आदमी क्लीनिक' सहित 24 घंटे मुफ्त आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं। मुफ्त आँखों की जाँच के लिए 'निगाह लंगर' भी लगाया गया।

    सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम सुनिश्चित किए गए, जिसके लिए 8,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और हाई-टेक कैमरों से चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखी गई। इतिहास और विरासत की जानकारी देने के लिए शानदार ड्रोन शोQR कोड के साथ प्रदर्शनियां लगाई गईं, जिससे नई पीढ़ी को सिख इतिहास से जुड़ने का मौका मिला।

    ये विश्व स्तरीय प्रबंध सिर्फ़ सेवा नहीं थे, बल्कि यह दिखाने का प्रयास था कि गुरु साहिब के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कला, संगीत और सिनेमा जगत से जुड़ी हस्तियों ने भी इन प्रबंधों की सराहना की।मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह सिद्ध कर दिया कि नेक नीयत से जनहित और सेवा को समर्पित होकर किया गया काम हमेशा प्रशंसा पाता है, और जब सरकार गुरु साहिब का ओट-आसरा लेकर सेवा करती है, तो वह हर श्रद्धालु की यादों में एक ना-भूलने वाला अनुभव बन जाता है।