गुरु पर्व आज, लाइटों से सज गए गुरुद्वारे, मोहाली में संगत को मिलेगा सरसों का साग और मक्के की रोटी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हर वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, जिसे प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व भी कहा जाता है। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए यह दिन बेहद खास होता है। इस बार यह शुभ अवसर 5 नवंबर यानी बुधवार को आया है। गुरु नानक देव की 556वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है।

शुरुआत 4 नवंबर को ही देर रात 10 बजकर 36 मिनट पर हो जाएगी और समापन 5 नवंबर को शाम 6 बजकर 48 मिनट पर होगा। माेहाली के गुरुद्वारों में आने वाली संगतों के लिए सरसों का साग और मक्की की रोटियों के अलावा कई प्रकार के लंगर तैयार किए जा रहे है।

गुरुद्वारा अंब साहिब में 15 क्विंटल साग बनाया जा रहा है। इसी तरह चंडीगढ़ और पंचकूला में गुरुद्वारों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में प्रभात-फेरी और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रभात फेरी के दौरान भजन-कीर्तन होगा। साथ ही साधक कथा-कीर्तन करेंगे।