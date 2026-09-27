सत्कार संशोधन एक्ट की आपत्तियां दूर करने में जुटी पंजाब सरकार, CM मान ने 7 सदस्यीय तालमेल कमेटी संग की बैठक

रोहित कुमार, चंडीगढ़। ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ की कुछ धाराओं और प्रावधानों को लेकर उठी आपत्तियों के समाधान की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर सात सदस्यीय उच्चस्तरीय तालमेल कमेटी के साथ विस्तृत बैठक की।

बैठक में कानून की धाराओं पर सामने आई आपत्तियों, उनके कानूनी पहलुओं और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह समेत कमेटी के अन्य सदस्यों ने एक्ट को लेकर अपने सुझाव दिए।

ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि एक्ट की कुछ धाराओं को लेकर जो आपत्तियां सामने आई हैं, उनका समाधान किया जाना जरूरी है। इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर सभी पहलुओं की गहन समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि कानून के उद्देश्य को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

सरकार की ओर से गठित सात सदस्यीय कमेटी में ज्ञानी रघबीर सिंह, दमदमी टकसाल के प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जसपाल सिंह, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गुरबीर सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) जतिंदर सिंह औलख और लॉ अफसर प्रीत इंदर पाल सिंह शामिल हैं।