गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट को लेकर CM मान ने बुलाई बैठक, 7 सदस्यीय तालमेल कमेटी संग करेंगे विचार

रोहित कुमार, चंडीगढ़। जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ को लेकर पंजाब सरकार ने चर्चा की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्ट से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श के लिए सात सदस्यीय तालमेल कमेटी की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को दोपहर एक बजे होने वाली इस बैठक में एक्ट के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

सरकार की ओर से बुलाई गई इस बैठक को एक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर तालमेल बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में कमेटी के सदस्यों के साथ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों, उनके क्रियान्वयन और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में सामने आने वाले सुझावों के आधार पर सरकार आगे की प्रक्रिया को लेकर फैसला ले सकती है।