श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अकाल तख्त के आदेश पर बनाई 7 सदस्यीय कमेटी

श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर पंजाब सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (शोध) एक्ट 2026 के लिए ...और पढ़ें

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान।