खरड़ में चल रही गुलाटी ट्रैवल्स का लाइसेंस निलंबित, तीन महीने सेवाएं रहेंगी प्रभावित
खरड़ में स्थित गुलाटी ट्रैवल्स का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई परिवहन नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। इस दौरान कंसल्टेंसी, आईएलटीएस कोचिंग संस्थान, ट्रैवल एजेंसी और टिकटिंग एजेंट के कार्यों पर असर पड़ेगा।
जागरण संवाददाता, मोहाली। कंसल्टेंसी, आईएलटीएस कोचिंग संस्थान, ट्रैवल एजेंसी और टिकटिंग एजेंट का कार्य करने वाली खरड़ के बांसावाली चुंगी पर चल रही गुलाटी ट्रैवल्स का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने बताया कि फर्म को कार्यालय की ओर से मासिक, अर्धवार्षिक, सेमिनार व विज्ञापन संबंधी रिपोर्टें भेजने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन लाइसेंस जारी होने के बाद से अब तक न तो कोई रिपोर्ट और न ही स्वघोषणा पत्र कार्यालय को भेजा गया और न ही गृह एवं न्याय विभाग को अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया।
इस उल्लंघन के संबंध में लाइसेंसी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद कोई उत्तर या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। नियमों के उल्लंघन के चलते फर्म का लाइसेंस दिनांक 30 अक्टूबर से तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, लाइसेंसी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 15 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है।
