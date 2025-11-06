खरड़ में चल रही गुलाटी ट्रैवल्स का लाइसेंस निलंबित, तीन महीने सेवाएं रहेंगी प्रभावित

जागरण संवाददाता, मोहाली। कंसल्टेंसी, आईएलटीएस कोचिंग संस्थान, ट्रैवल एजेंसी और टिकटिंग एजेंट का कार्य करने वाली खरड़ के बांसावाली चुंगी पर चल रही गुलाटी ट्रैवल्स का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने बताया कि फर्म को कार्यालय की ओर से मासिक, अर्धवार्षिक, सेमिनार व विज्ञापन संबंधी रिपोर्टें भेजने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन लाइसेंस जारी होने के बाद से अब तक न तो कोई रिपोर्ट और न ही स्वघोषणा पत्र कार्यालय को भेजा गया और न ही गृह एवं न्याय विभाग को अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया।