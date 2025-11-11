जींद में 'हिंद की चादर' लाइट एंड साउंड शो का भव्य आयोजन, हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष हुए शामिल
हरियाणा विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा ने जींद में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर आयोजित 'हिंद की चादर' लाइट एंड साउंड शो में कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपना शीश कुर्बान किया था। उन्होंने गुरु जी के जीवन आदर्शों, त्याग और बलिदान को याद किया, जो राष्ट्र की अस्मिता और एकता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके शौर्य और मानवीय मूल्यों का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया। राज्य सरकार 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन सहित विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
डिजिटल डेस्क, चंड़ीगढ़। हरियाणा विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी वह महापुरुष थे जिन्होंने अपने शीश की कुर्बानी देकर मानवता व धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा की थी। यह उस समय की बात है जब जुल्म, अत्याचार और भय हर ओर फैल चुका था। लोग अपने धर्म की आजादी के लिए तरस रहे थे।
डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा आज जींद में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हिंद की चादर लाइट एंड साउंड शो के भव्य आयोजन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन आदर्शों, त्याग, बलिदान और अमर विरासत को समर्पित है। गुरु जी ने धर्म, मानवता और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनका बलिदान राष्ट्र की अस्मिता और एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रस्तुत की गई रंगारंग सांस्कृतिक झलकियों के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, शौर्य और मानवीय मूल्यों का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया। लाइट एण्ड साउंड के माध्यम से उनके जीवन वृतांत को इस तरह संजोया गया मानो सभी दृश्य प्रत्यक्ष रूप से सजीव हो उठे हों।
डॉ. मिड्ढा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में गत एक नवंबर से श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आरंभ की गई है, जिनका राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन 25 नवम्बर को कुरुक्षेत्र में किया जाएगा।
