चंडीगढ़ दशहरा पर्व में पहुंचे राज्यपाल गुलाब चन्द कटारिया, पूर्व महापौर ने बताया सच्चा रामभक्त

जागरण संवाददाता, चण्डीगढ़। सेक्टर-48 में न्यू श्री तिरुपति बालाजी संस्थान द्वारा आयोजित भव्य दशहरा पर्व में पंजाब के राज्यपाल एवं चण्डीगढ़ के प्रशासक गुलाब चन्द कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर सांसद मनीष तिवारी, पूर्व सांसद सत्य पाल जैन तथा पूर्व महापौर देवेश मोदगिल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

पूर्व महापौर देवेश मोदगिल ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि गुलाब चन्द कटारिया भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तथा अपनी कर्मठता, ईमानदारी एवं सरल स्वभाव के कारण उन्होंने न केवल राम भक्तों बल्कि सभी धर्मों के लोगों का हृदय जीत लिया है।

राज्यपाल कटारिया ने अपने संदेश में उपस्थित जनसमूह को धर्म के मार्ग पर चलने एवं जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है और इस संदेश को हमें अपने व्यक्तिगत जीवन और समाज में उतारने की आवश्यकता है।

सांसद मनीष तिवारी ने समस्त चण्डीगढ़वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं तथा सभी प्रकार की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने का आवाहन किया। पूर्व सांसद सत्य पाल जैन ने कहा कि आज समय आ गया है जब भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और जीवन मूल्यों को पूरे विश्व तक पहुँचाना चाहिए। जैन ने सेक्टर-43 एवं सेक्टर-48 में आयोजित विजयदशमी कार्यक्रमों में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया और सेक्टर-43 में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया।

इस अवसर पर पूर्व महापौर देवेश मोदगिल ने कहा कि आज आवश्यकता है कि भारतीय जनता अपनी भूली हुई ताकत को पहचाने और भारतीय परंपराओं में विश्वास रखते हुए राष्ट्र को इतना सशक्त बनाए कि समाज में मौजूद हर प्रकार के रावण का विनाश हो सके।