    पंजाब में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 60 डॉक्टरों को हर साल सम्मानित करेगी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:38 PM (IST)

    पंजाब सरकार हर साल बेहतरीन सेवाएं देने वाले 60 डॉक्टरों को सम्मानित करेगी। सेहत मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कार देंगे। पुरस्कार चार श्रेणियों में दिए जाएंगे जिनमें राज्य स्तरीय सर्वोत्तम डॉक्टर पुरस्कार और जिला स्तरीय उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे आशा वर्कर नर्स और अन्य स्टाफ को भी सम्मानित किया जाएगा।

    स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह पत्रकारों से बातचीत करते हुए

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार हर वर्ष उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 60 डॉक्टरों को सम्मानित करेगी। यह घोषणा बुधवार को सेहत मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पंजाब भवन में पत्रकारवार्ता के दौरान की।

    उन्होंने बताया कि संस्थागत, पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रणाली जैसी विशेषताओं वाली यह नीति लागू की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान व्यक्तिगत रूप से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार चार श्रेणियों के तहत दिए जाएंगे, जिनमें राज्य स्तरीय सर्वोत्तम डॉक्टर पुरस्कार, जिला स्तरीय उत्कृष्टता पुरस्कार, नवाचार या सार्वजनिक स्वास्थ्य नेतृत्व के लिए विशेष मान्यता और निजी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा के लिए विशेष मान्यता शामिल है।

    पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर का नाम राज्य स्वास्थ्य सम्मान बोर्ड पर स्थायी रूप से लिखा जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में अग्रणी पंक्ति में काम कर रही आशा वर्कर, नर्स और अन्य स्टाफ को भी सम्मानित किया जाएगा।

    स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चाहे कोविड-19 हो या बाढ़। हर संकट में डॉक्टर डटे रहते हैं। यह नीति हमारी सरकार की ओर से चिकित्सकीय पेशेवरों की सेवा को मान्यता देने और उन्हें इसी तरह समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित करने के संकल्प को दर्शाएगी।