    मोहाली गोपाष्टमी महोत्सव: 2 हजार से ज्यादा घी दीपों की रोशनी में गौमाता पूजन, राज्यपाल कटारिया होंगे मुख्य अतिथि

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:54 PM (IST)

    मोहाली के मात-पिता गोधाम महातीर्थ में गोपाष्टमी महोत्सव 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर 2000 से अधिक देसी घी के दीपक जलाए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से श्रद्धालु आएंगे। गौ माता का पूजन और भव्य आरती होगी, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

    गोपाष्टमी महोत्सव पर मात-पिता गोधाम महातीर्थ में 2000 देसी घी के दीपक जलाए जाएंगे (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, मोहाली। मोहाली जिले में बनूड़-अंबाला रोड पर स्थित मात-पिता गोधाम महातीर्थ में गोपाष्टमी महोत्सव 30 अक्टूबर गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे।

    राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एवं बालीवुड अभिनेता व निर्माता विजय टंडन तथा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन (हरियाणा) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगमोहन गर्ग सहित कई गणमाण्य पहुंचेंगे। इस अवसर के दौरान भक्तों की ओर से 2000 से अधिक देसी घी के दीपक जलाए जाएंगे।

    मात-पिता गोधाम महातीर्थ के मुख्य सेवादार गोचर दास ज्ञान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ ,मध्य प्रदेश और दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान सुबह से रात्रि तक गौ माता का पूजन किया जाएगा। गोमाता की भव्य आरती शाम 7 बजे होगी और उसके बाद भंडारा शुरू होगा।