मोहाली गोपाष्टमी महोत्सव: 2 हजार से ज्यादा घी दीपों की रोशनी में गौमाता पूजन, राज्यपाल कटारिया होंगे मुख्य अतिथि

संवाद सहयोगी, मोहाली। मोहाली जिले में बनूड़-अंबाला रोड पर स्थित मात-पिता गोधाम महातीर्थ में गोपाष्टमी महोत्सव 30 अक्टूबर गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एवं बालीवुड अभिनेता व निर्माता विजय टंडन तथा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन (हरियाणा) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगमोहन गर्ग सहित कई गणमाण्य पहुंचेंगे। इस अवसर के दौरान भक्तों की ओर से 2000 से अधिक देसी घी के दीपक जलाए जाएंगे।