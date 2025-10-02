Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में अच्छी पहल, अपने वार्ड को स्वच्छ और कचरा-मुक्त बनाओ, 50 लाख का इनाम पाओ

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    चंडीगढ़ में अब सभी वार्डों में स्वच्छता प्रतियोगिता होगी। सबसे स्वच्छ तीन वार्डों को 20 से 50 लाख रुपये का विशेष अनुदान मिलेगा। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने महात्मा गांधी जयंती पर यह घोषणा की। इस पहल से स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और चंडीगढ़ कचरा-मुक्त बनेगा। प्रशासक ने सफाईमित्रों और अन्य हितधारकों को स्वच्छता अभियान में योगदान के लिए सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की।

    prefferd source google
    Hero Image
    रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन सेक्टर-38 में स्वच्छ सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सभी वार्डों में अब स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित होगी। जो पहले तीन सबसे स्वच्छ वार्ड होंगे उन्हें 20 से 50 लाख रुपये विशेष अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। इसमें पहले स्थान पर रहने वाले वार्ड को 50 लाख, दूसरे पर 30 लाख और तीसरे पर रहने वाले वार्ड को 20 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने यह घोषणा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रशासक कटारिया ने यह घोषणा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन सेक्टर-38 में आयोजित स्वच्छ सम्मान समारोह में की। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी और चंडीगढ़ को स्थायी रूप से स्वच्छ और कचरा-मुक्त बनाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में प्रशासक बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने आए थे।

    प्रशासक ने सफाईमित्रों सहित विभिन्न हितधारकों, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, स्कूलों, काॅलेजों, एनजीओ और संस्थानों के प्रतिनिधियों को स्वच्छता अभियान में योगदान के लिए सम्मानित किया। सफाईमित्रों की ईमानदारी, परिश्रम और अथक सेवा की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने में उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है।

    मेयर हरप्रीत कौर बबला ने भी सफाईमित्रों और अन्य सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी निष्ठा और मेहनत के कारण ही शहर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि स्वच्छ सम्मान समारोह शहर की ओर से सफाई चैंपियनों के प्रति आभार का प्रतीक है।

    उन्होंने स्वच्छोत्सव और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिनमें मानवीय श्रृंखला, स्वच्छता शपथ, पार्क सफाई अभियान, एसएचजी प्रदर्शनियां, होम कम्पोस्टिंग अभियान, विक्रेता जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, साइक्लोथन और प्लास्टिक कचरा संग्रहण शामिल रहे।

    इससे पूर्व मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का समापन सफाईमित्रों और नगर निगम की निरंतर स्वच्छता के प्रयासों की सराहना के साथ हुआ।