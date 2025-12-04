गैंगस्टरों के मॉड्यूल को तोड़ने में जुटी पंजाब पुलिस, गोल्डी ढिल्लों के गैंग को हथियार सप्लाई करने वाला दबोचा
मोहाली पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और मंदीप स्पेन के एक और गुर्गे रजत कुमार को गिरफ्तार किया है। रजत, जो मॉड्यूल को हथियार सप्लाई करता था, पहले छ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोहाली। संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। विदेश आधारित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और मंदीप स्पेन के माड्यूल के एक और ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपित रजत कुमार उर्फ राजन पटियाला के गांव जंसुआ का रहने वाला है। वह माॅड्यूल को हथियार उपलब्ध कराने, ठिकाना देने और आवागमन में मदद करता था।
एसएसपी हरमंदीप सिंह हंस ने बताया कि पहले छह बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद रजत कुमार की भूमिका सामने आई। सूचना पर एजीटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने डेराबस्सी बस स्टैंड के पास रजत को दबोच लिया। उसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा में स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि 2019 में जेल के दौरान वह गैंग सदस्यों के संपर्क में आया और हाल ही में गोल्डी ढिल्लों के सहयोगी मंदीप (स्पेन) के सीधे निर्देश पर काम कर रहा था। वह थाना डेराबस्सी में एफआईआर के तहत वांछित था।
पहले छह शूटर्स को पकड़ा था
एसएसपी ने बताया कि यह गिरफ्तारी 12 नवंबर और 26 नवंबर की कार्रवाइयों का सिलसिला है। 12 नवंबर को पुलिस और एजीटीएफ की संयुक्त टीम ने दो शूटर्स को गिरफ्तार किया था। वहीं 26 नवंबर को डेराबस्सी-अंबाला हाईवे के पास मुठभेड़ में चार शूटर्स को पकड़ा गया। वहां से सात पिस्तौल और 70 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे।
अब तक नौ पिस्तौल और 80 जिंदा कारतूस बरामद हो चुके हैं। जांच जारी है और इससे गैंगस्टरों के लाजिस्टिकल और फाइनेंशियल नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। पुलिस का दावा है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियान और तेज होगा।
