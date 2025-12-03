Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'लाॅरेंस की चप्पलें उठाता था गोल्डी बराड़...', किसने किया यह दावा; खूब वायरल हो रहा ऑडियो

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:39 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो में हरी बाॅक्सर नामक व्यक्ति ने दावा किया है कि गोल्डी बराड़ कभी लाॅरेंस बिश्नोई की चप्पलें उठाता था। ऑडियो में गोल्डी क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ कभी खास दोस्त होते थे। अब टकराव की चर्चाएं हैं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  सेक्टर-26 की टिंबर मार्केट में गोलियां मारकर इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या के बाद इंटरनेट मीडिया पर अब जुबानी गैंगवार शुरू हो चुकी है। कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बाद अब लाॅरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हरी बाॅक्सर की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस ऑडियो में वह गोल्डी बराड़ के खिलाफ काफी कुछ बोल रहा है। उसने कहा कि यह गोल्डी बराड़ जो आज बदमाश बन रहा है, कभी लारेंस भाई की चप्पलें उठाता था। पूरी दुनिया को पता है कि किसी समय गोल्डी बराड़ ट्रक चलाता था, इसको यहां तक पहुंचाने में लाॅरेंस का हाथ है।

    उसने धमकी भी दी कि अगला नंबर उसका ही होगा। हरी बाॅक्सर की कथित ऑडियो क्लिप में कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ अपने भाई गुरलाल बराड़ का बदला नहीं ले सका। उसने कहा कि अब तेरा अंत भी हम ही करेंगे। लड़ाई की शुरुआत तूने की थी, अब हम तुझे करके दिखाएंगे।

    गद्दारी करने की सजा क्या होती है। अगला नंबर तेरा है, अमृतसर कत्ल में नाम आया तो चार दिन बुखार नहीं उतरा तेरा। यारी और गद्दारी तू हमें सिखा रहा है। तेरे भाई का जिसने मर्डर किया था, उन कातिलों के साथ में तो हाथ मिलाकर उनके साथ काम कर रहा है। तू तेरे भाई का सगा नहीं हो सका, किसी और का कैसे हो सकता है।

    दुबई में सिप्पे पर पीछे से वार किया, जल्द मिलेगा रिजल्ट

    ऑडियो क्लिप में दुबई में गैंग्सटर सिप्पे की हत्या का बदला लेने की भी बात कही गई। इसमें कहा गया कि ये जो दुबई वाली गलतफहमी है ना, वो भी जल्दी निकाल देंगे और जिसको तुम कत्ल करना बोल रहे हो, वो कत्ल नहीं है।

    उस बंदे को तुम जन्मदिन का नाम लेकर बाहर ले गए। धोखे से पीछे से वार करके उसको मार दिया। अब तुम्हारे को रिजल्ट देंगे बहुत जल्दी। हम तो हिम्मत है तो आओ टकराओ। फिर पता चले ना तुम्हें कि तुम्हारी क्या औकात है।