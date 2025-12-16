Language
    पंजाब में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! एएनएम और स्टाफ नर्सों की 1568 रिक्त पदों पर होगी भर्ती

    By Rohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एएनएम एवं स्टाफ नर्सों के 1,568 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ...और पढ़ें

    पंजाब में एएनएम और स्टाफ नर्सों के 1,568 पदों पर भर्ती को मंजूरी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एएनएम एवं स्टाफ नर्सों के 1,568 रिक्त पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

    वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस मंजूरी के तहत एएनएम के कुल 2,000 स्वीकृत पदों में से 729 रिक्त पदों एवं स्टाफ नर्सों की 1896 स्वीकृत पदों में से 839 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

    सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कोई रुकावट न आए और इसलिए इन ठेका-आधारित पदों को भरने को प्राथमिकता दी गई है।

    चीमा ने कहा कि इन भर्तियों से वार्षिक कुल 48.88 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एएनएम पदों के लिए वार्षिक 18.98 करोड़ रुपये एवं स्टाफ नर्स के लिए 29.90 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी।

    उन्होंने बताया कि स्वीकृत वेतन संरचना के तहत एएनएम के लिए 21,700 रुपये एवं स्टाफ नर्सों के लिए 29,700 रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि योग्यता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट की ओर से लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाने का प्रस्ताव है।

    उन्होंने आगे कहा कि वित्त विभाग ने यह मंजूरी इस शर्त पर दी है कि स्वास्थ्य विभाग इन नियुक्तियों के बारे में पर्सनल विभाग से आवश्यक सहमति सुनिश्चित करे। सरकार की स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा को प्राथमिकता देने की दृढ़ प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश सरकार अपने स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को मजबूत करेगी।

    ताकि पंजाब के लोगों के लिए और बेहतर एवं मानक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि इन रिक्त पदों को भरने से निस्संदेह राज्य की प्रभावी एवं कुशल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होगी, जो वर्तमान प्रदेश सरकार की अपने नागरिकों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।