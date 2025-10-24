चंडीगढ़ में पहली बार दिखा इतना विशालकाय अजगर, लेक क्लब के पास पेड़ पर चढ़ रहा था, मच गई अफरा-तफरी
चंडीगढ़ के लेक क्लब के पास एक विशाल अजगर पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। लगभग 13 फीट लंबे इस अजगर को वन्यजीव टीम ने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया। टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पेड़ से उतारा और उसे जंगल में छोड़ दिया। दो महीने पहले भी सुखना लेक में ऐसा ही एक मामला सामने आया था।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लेक क्लब स्थित स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स के पास उस समय अफरातफरी मच गई जब लोगों ने एक विशालकाय अजगर को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। बताया जा रहा है कि यह अजगर अब तक चंडीगढ़ क्षेत्र में देखा गया सबसे लंबा अजगर है, जिसकी लंबाई करीब 13 फीट बताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही लेक चौकी इंचार्ज एसआई परमिंदर सिंह, दमकल विभाग और वाइल्डलाइफ टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग आधे घंटे के प्रयास के बाद अजगर को सुरक्षित रूप से पेड़ से नीचे उतारा और अपने साथ ले गई। बाद में अजगर को जंगल के सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया।
करीब दो महीने पहले भी सुखना लेक क्षेत्र में एक पेड़ पर अजगर दिखाई दिया था, जिसे वाइल्डलाइफ टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया था। अधिकारियों ने बताया कि हर बार रेस्क्यू के दौरान पूरी सावधानी बरती जाती है ताकि ना तो अजगर को कोई नुकसान पहुंचे और ना ही आसपास मौजूद लोगों को कोई खतरा हो।
