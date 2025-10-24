चंडीगढ़ में पहली बार दिखा इतना विशालकाय अजगर, लेक क्लब के पास पेड़ पर चढ़ रहा था, मच गई अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लेक क्लब स्थित स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स के पास उस समय अफरातफरी मच गई जब लोगों ने एक विशालकाय अजगर को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। बताया जा रहा है कि यह अजगर अब तक चंडीगढ़ क्षेत्र में देखा गया सबसे लंबा अजगर है, जिसकी लंबाई करीब 13 फीट बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही लेक चौकी इंचार्ज एसआई परमिंदर सिंह, दमकल विभाग और वाइल्डलाइफ टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग आधे घंटे के प्रयास के बाद अजगर को सुरक्षित रूप से पेड़ से नीचे उतारा और अपने साथ ले गई। बाद में अजगर को जंगल के सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया।