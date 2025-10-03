Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1500 फीट की ऊंचाई से होते हुए 10 किमी तक ट्रैकिंग के लिए हो जाएं तैयार, चार माह बाद सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी खुली

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:51 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी को चार महीने बाद जनता के लिए खोल दिया गया है। वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में मुख्य सचिव मनदीप सिंह बराड़ ने वार्षिक ट्रैकिंग को हरी झंडी दिखाई जो नेपली से कांसल लाग हट तक आयोजित की गई। इस ट्रैकिंग में 209 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कांसल लाग हट में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

    prefferd source google
    Hero Image
    वार्षिक ट्रैकिंग को मुख्य सचिव मनदीप सिंह बराड़ ने हरी झंडी दिखाई।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। तीन पहाड़ियों और 1500 फीट की ऊंचाई से होते हुए 10 किलोमीटर तक ट्रैकिंग का आनंद लेना है तो तैयार हो जाइये। चार माह के लंबे माॅनसून अवकाश के बाद सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी शुक्रवार को आम जनता के लिए खोल दी गई। अब मंजूरी लेकर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी भ्रमण के लिए जाया जा सकता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अक्तूबर में मनाए जाने वाले वन्यजीव सप्ताह को लेकर 3 से 8 तारीख तक चंडीगढ़ वन एवं वन्यजीव विभाग की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को वार्षिक ट्रैकिंग को मुख्य सचिव मनदीप सिंह बराड़ ने हरी झंडी दिखाई। यह ट्रैकिंग नेपली से शुरू होकर कांसल लाग हट तक की गई। स्कूली छात्रों समेत 209 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। 

    मानसून के बाद पहली वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग का लोगों ने जमकर आनंद उठाया। कांसल लाग हट पहुंचने पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और इंटर-स्कूल क्विज प्रतियोगिता शामिल रही। वहीं, सेक्टर-26 के बटरफ्लाई पार्क का समय भी अब सुबह छह से शाम छह बजे तक कर दिया गया है।

    मुख्य सचिव मनदीप सिंह बराड़ ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां जनता को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने में सहायक हैं। मुख्य वन संरक्षक सौरभ कुमार ने आगामी ट्रैकिंग कार्यक्रमों की जानकारी दी जो पांच, 25 और 26 अक्तूबर को नेपली से कांसल लाग हट तक होंगे।

    इसके अलावा शैक्षिक भ्रमण, स्कूलों में व्याख्यानमाला, निबंध व स्लोगन लेखन प्रतियोगिता और पोस्टर व क्विज प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए विभाग के फील्ड स्टाफ और चिकित्सीय सुविधाएं मार्ग पर उपलब्ध कराई गईं। 