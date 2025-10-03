1500 फीट की ऊंचाई से होते हुए 10 किमी तक ट्रैकिंग के लिए हो जाएं तैयार, चार माह बाद सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी खुली

चंडीगढ़ के सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी को चार महीने बाद जनता के लिए खोल दिया गया है। वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में मुख्य सचिव मनदीप सिंह बराड़ ने वार्षिक ट्रैकिंग को हरी झंडी दिखाई जो नेपली से कांसल लाग हट तक आयोजित की गई। इस ट्रैकिंग में 209 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कांसल लाग हट में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। तीन पहाड़ियों और 1500 फीट की ऊंचाई से होते हुए 10 किलोमीटर तक ट्रैकिंग का आनंद लेना है तो तैयार हो जाइये। चार माह के लंबे माॅनसून अवकाश के बाद सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी शुक्रवार को आम जनता के लिए खोल दी गई। अब मंजूरी लेकर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी भ्रमण के लिए जाया जा सकता है।

अक्तूबर में मनाए जाने वाले वन्यजीव सप्ताह को लेकर 3 से 8 तारीख तक चंडीगढ़ वन एवं वन्यजीव विभाग की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को वार्षिक ट्रैकिंग को मुख्य सचिव मनदीप सिंह बराड़ ने हरी झंडी दिखाई। यह ट्रैकिंग नेपली से शुरू होकर कांसल लाग हट तक की गई। स्कूली छात्रों समेत 209 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया।

मानसून के बाद पहली वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग का लोगों ने जमकर आनंद उठाया। कांसल लाग हट पहुंचने पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और इंटर-स्कूल क्विज प्रतियोगिता शामिल रही। वहीं, सेक्टर-26 के बटरफ्लाई पार्क का समय भी अब सुबह छह से शाम छह बजे तक कर दिया गया है।

मुख्य सचिव मनदीप सिंह बराड़ ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां जनता को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने में सहायक हैं। मुख्य वन संरक्षक सौरभ कुमार ने आगामी ट्रैकिंग कार्यक्रमों की जानकारी दी जो पांच, 25 और 26 अक्तूबर को नेपली से कांसल लाग हट तक होंगे।