Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के करीबी पैरी की हत्या में दूसरी गिरफ्तारी, लॉरेंस गैंग के शूटरों को पनाह देने वाला सनी दबोचा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:58 PM (IST)

    चंडीगढ़ में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के करीबी इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। लॉरेंस गैंग के शूटरों को पनाह द ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर लॉरेंस बिश्नोई और इंद्रप्रीत सिंह पैरी की है। कॉलेज के दिनों में दोनों अच्छे दोस्त थे।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गैंगवार में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के करीबी इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या में पुलिस ने शनिवार को दूसरी गिरफ्तारी की है। लॉरेंस गैंग के शूटरों को पनाह देने वाले लुधियाना निवासी सनी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सनी ने हत्या से पहले शूटरों को लुधियाना में ठहराया था और उन्हें सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, सनी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि हत्याकांड की साजिश, शूटरों की मूवमेंट और अन्य सहयोगियों की भूमिका का खुलासा किया जा सके। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि सनी का नेटवर्क किन-किन बदमाशों व गैंगस्टरों तक फैला हुआ है और उसने शूटरों की किस तरह से मदद की।

    शूटरों को क्रेटा कार उपलब्ध कराने वाला पहले पकड़ा जा चुका

    इससे पहले पुलिस ने इस मामले में शूटरों को वारदात के लिए क्रेटा कार उपलब्ध कराने वाले राहुल को पंजाब के खरड़ से गिरफ्तार किया था। राहुल फिलहाल चार दिन के पुलिस रिमांड पर है।

    पुलिस का दावा-जल्द पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा

    पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की गिरफ्तारियां भी संभव हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पैरी हत्याकांड की पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।