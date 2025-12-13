चंडीगढ़ के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के करीबी पैरी की हत्या में दूसरी गिरफ्तारी, लॉरेंस गैंग के शूटरों को पनाह देने वाला सनी दबोचा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गैंगवार में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के करीबी इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या में पुलिस ने शनिवार को दूसरी गिरफ्तारी की है। लॉरेंस गैंग के शूटरों को पनाह देने वाले लुधियाना निवासी सनी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सनी ने हत्या से पहले शूटरों को लुधियाना में ठहराया था और उन्हें सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया।

पुलिस के अनुसार, सनी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि हत्याकांड की साजिश, शूटरों की मूवमेंट और अन्य सहयोगियों की भूमिका का खुलासा किया जा सके। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि सनी का नेटवर्क किन-किन बदमाशों व गैंगस्टरों तक फैला हुआ है और उसने शूटरों की किस तरह से मदद की।

शूटरों को क्रेटा कार उपलब्ध कराने वाला पहले पकड़ा जा चुका इससे पहले पुलिस ने इस मामले में शूटरों को वारदात के लिए क्रेटा कार उपलब्ध कराने वाले राहुल को पंजाब के खरड़ से गिरफ्तार किया था। राहुल फिलहाल चार दिन के पुलिस रिमांड पर है।