चंडीगढ़ में गैंगवार, लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की गोलियां मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 की टिब्बर मार्केट में सोमवार रात करीब साढ़े सात बजे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनको पांच गोलियां मारी हैं। पैरी चंडीगढ़ सेक्टर-33 रहने वाला था और लॉरेंस का यूनिवर्सिटी फ्रेंड था। दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़े और सोपू से जुड़े रहे। पैरी पर चंडीगढ़ में कई मामले दर्ज थे।