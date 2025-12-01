Language
    चंडीगढ़ में गैंगवार, लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की गोलियां मारकर हत्या

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:50 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर कीया गाड़ी में आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना गैंगवार का परिणाम हो सकती है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

    तस्वीर में लॉरेंस बिश्नोई के साथ इंद्रप्रीत पैरी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 की टिब्बर मार्केट में सोमवार रात करीब साढ़े सात बजे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनको पांच गोलियां मारी हैं। पैरी चंडीगढ़ सेक्टर-33 रहने वाला था और लॉरेंस का यूनिवर्सिटी फ्रेंड था। दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़े और सोपू से जुड़े रहे। पैरी पर चंडीगढ़ में कई मामले दर्ज थे।

    पुलिस के अनुसार, यह घटना गैंगवार का परिणाम हो सकती है। हमलावर कीया गाड़ी में आए थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पैरी को गोलियां लगने के बाद पीजीआई पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर दी है। हमलावरों की तलाश है। 