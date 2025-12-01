14 साल पहले लाॅरेंस के साथ जेल गया था पैरी, गैंगस्टर बना, 18 दिन पहले शादी की, अब गैंगवार में मारा गया

रवि अटवाल, चंडीगढ़। सेक्टर-26 की टिब्बर मार्केट में सोमवार रात गोलियां से भूने गए गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह पर पंजाब और चंडीगढ़ में कई केस दर्ज हैं। वह 14 साल पहले मारपीट के मामले में लाॅरेंस बिश्नोई के साथ जेल भी गया था और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 13 नवंबर को शादी की थी और अब गैंगवार में मारा गया।

लाॅरेंस और पैरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सेक्टर-40 में एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की थी। उन पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था जोकि अभी तक चल रहा है। उसमें लाॅरेंस बिश्नोई भी आरोपित है।

यह पुराना मामला 28 जून 2011 का है, जब शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह ग्रेवाल ने पुलिस को बताया था कि रात करीब 8:45 बजे लाॅरेंस बिश्नोई अपने पांच साथियों के साथ पिस्तौल और तलवारों से लैस होकर उसके घर में घुस आया था। आरोपितों ने हरप्रीत और उसके दोस्तों पर अचानक हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इस मामले में मारपीट के मुकदमा चल रहा है।