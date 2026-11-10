जाली पासपोर्ट से इथोपिया भागा गैंगस्टर अफरीदी अफ्रीका से डिपोर्ट, पंजाब में कांग्रेस नेता सहित 5 हत्याओं में था वांटेड

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। तरनतारन जिले में पांच हत्याओं समेत पंजाब में 33 से अधिक रंगदारी और अन्य मामलों में वांछित गैंगस्टर गुरविंदर अफरीदी तूत आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

पंजाब पुलिस ने विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से 10 महीने तक चले 'ऑपरेशन शाहिद' के तहत उसे इथियोपिया से भारत डिपोर्ट कराया।

गुरविंदर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के वजिंद्र के नाम पर लखनऊ में बने जाली पासपोर्ट के सहारे विदेश भागा था। पंजाब पुलिस पहली बार किसी अफ्रीकी देश से अपराधी को डिपोर्ट कराने में सफल हुई है। डोनी बल्ल-प्रभ दासूवाल गैंग के सरगना गुरविंदर पर पंजाब सरकार ने पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

आठ दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने रविवार को उसे पट्टी स्थित जेएमआइसी मानक कौड़ा की अदालत में पेश किया। अक्टूबर 2024 में आप सरपंच राजविंदर सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने उसे आठ दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।