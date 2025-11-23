पहले दोस्ती बढ़ाई, फिर फोन पर बात की, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, युवती पहुंच गई थाने
हरियाणा के सोनीपत की एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि जीरकपुर निवासी युवक ने पहले उससे दोस्ती की, फिर फोन पर बातें कीं। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसे धोखा दिया। उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद युवती थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। सोनीपत निवासी एक युवती ने जीरकपुर के रहने वाले युवक जशन पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, धमकाने और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। मामला सामाजिक स्तर से पुलिस तक पहुंचने के बाद अब बलटाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता सोनीपत निवासी ने बताया कि तीन वर्ष पहले उसकी बहन और बहनोई के माध्यम से उसकी पहचान जशन से हुई थी। आरोप है कि जशन ने पहले दोस्ती बढ़ाई, फिर फोन पर बात करते शादी का भरोसा दिलाया।
युवती के अनुसार, वह अनेक बार उसकी बहन के घर आता-जाता रहा और इसी दौरान बहाने से उससे छेड़छाड़ की घटनाएं भी हुईं। युवती ने बताया कि जशन ने विश्वास दिलाया कि वह एक साल के भीतर शादी करेगा, जिसके चलते वह उसके झांसे में आती रही।
युवक ने बहन के घर आकर शारीरिक संबंध बनाए और बार-बार पैसों की मांग करता रहा। जब उसने पैसे देने से मना किया तो जशन ने दूरी बनानी शुरू कर दी और बाद में संबंध के लिए दबाव डालने लगा। मना करने पर मारपीट व गाली-गलौज तक की नौबत आ गई।
पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे अश्लील फोटो वायरल करने की भी धमकी दी। शिकायत के बाद युवती महिला सेल से होते बलटाना पुलिस स्टेशन पहुंची। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर पुलिस ने जशन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी निर्मल कौर के अनुसार, मामला गंभीर है और जांच जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।