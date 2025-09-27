Water Connection: अनधिकृत जल और सीवर कनेक्शन करा सकेंगे नियमित, नहीं लगेगा रोड कट शुल्क

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सभी शहरों और स्थानीय निकायों की सीमा में शामिल गांवों में अब अनधिकृत जल और सीवर कनेक्शन को नियमित कराया जा सकेगा।

इतना ही नहीं, नए नल और सीवर कनेक्शन के लिए सड़क की खोदाई करने पर लिया जाने वाला रोड कट शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने रोड कट शुल्क को पांच साल के लिए वापस ले लिया है। हालांकि, यदि उपभोक्ता अपने जल कनेक्शन पर घरेलू जल मीटर नहीं लगवाता है, तो उसे रोड कट शुल्क वहन करना होगा।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम पहली अक्टूबर से लागू होंगे।

नया जल और सीवर कनेक्शन लेने, घरेलू जल मीटर जारी करने या मीटर कनेक्शन वाले किसी भी अनधिकृत जल/सीवर कनेक्शन को नियमित करने के लिए लोगों को दो विकल्प मिलेंगे।