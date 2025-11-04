आनंदपुर साहिब के लिए बस सेवा फ्री, छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा जारी
पंजाब सरकार गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर विशेष आयोजन कर रही है। आनंदपुर साहिब के लिए बस सेवा मुफ्त रहेगी। स्कूलों में 15 दिवसीय शैक्षिक कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें गुरु जी के जीवन और बलिदान के बारे में बताया जाएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली के साथ पंजाब भवन में प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहादत किसी एक धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मौलिक अधिकारों और सम्मान के लिए थी।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गुरु साहिब जी की अमर शहादत के बारे में पंजाब और देश के हर कोने तक जानकारी पहुंचे। बैंस ने बताया कि शहीदी दिवस को समर्पित आयोजन चार नवंबर से पूरे प्रदेश में प्रारंभ होंगे। मंत्री ने घोषणा की कि आनंदपुर साहिब के लिए बस सेवा निश्शुल्क होगी।
10 नवंबर से पंजाब के सभी स्कूलों में नर्सरी से बारहवीं तक 15 दिवसीय अनिवार्य शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रातःकालीन सभा के दौरान 10-12 मिनट का पूर्व-रिकार्ड किया गया पाठ प्रसारित किया जाएगा जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, शहादत और खालसा पंथ की स्थापना के बारे में बताया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य बच्चों को इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय से अवगत कराना है। इसके अतिरिक्त सभी विश्वविद्यालयों, कालेजों, आइटीआइ और पालिटेक्निक संस्थानों को 350वें शहीदी दिवस को समर्पित सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त श्री आनंदपुर साहिब जाने वाले प्रमुख मार्गों पर 106 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि 500 ई-रिक्शा और 100 मिनी बसें पवित्र नगर के भीतर चलेंगी।
कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस। साथ हैं दीपक बाली l लोक संपर्क विभाग
