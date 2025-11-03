Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब: गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर आनंदपुर साहिब के लिए मुफ्त बसें, स्कूलों में मनाया जाएगा 15 दिन का 'शहादत महोत्सव'

    By Inderpreet Singh<br/> Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:47 PM (IST)

    शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर आनंदपुर साहिब के लिए बस सेवा मुफ्त होगी। स्कूलों में 15 दिवसीय शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें गुरु साहिब के जीवन और शहादत के बारे में बताया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी और यातायात की व्यवस्था की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस पत्रकारों से बातचीत करते हुए (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली के साथ पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहादत किसी एक धर्म या सम्प्रदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मौलिक अधिकारों और सम्मान के लिए थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गुरु साहिब जी की अमर शहादत के बारे में पंजाब और देश के हर कोने तक पहुंचे। बैंस ने बताया कि शहीदी दिवस को समर्पित आयोजन 4 नवंबर से पूरे प्रदेश में प्रारंभ होंगे। मंत्री ने घोषणा की कि आनंदपुर साहिब के लिए बस सेवा निशुल्क होगी।

    उन्होंने बताया कि 10 नवंबर से पंजाब के सभी स्कूलों में नर्सरी से बारहवीं तक 15-दिवसीय अनिवार्य शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रातःकालीन सभा के दौरान 10-12 मिनट का पूर्व-रिकॉर्ड किया गया पाठ प्रसारित किया जाएगा जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, शहादत और खालसा पंथ की स्थापना के बारे में बताया जाएगा।

    इस पहल का उद्देश्य बच्चों को इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय से अवगत कराना है। इसके अतिरिक्त सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक संस्थानों को 350वें शहीदी दिवस को समर्पित सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को पटियाला, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब और पठानकोट में
    45 मिनट का विशेष लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा।

    बैंस ने बताया कि इन आयोजनों में विश्वभर से लगभग एक करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसके लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार 19 से 30 नवंबर तक प्रतिदिन 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु तीन बड़ी ‘टेंट सिटी’ स्थापित कर रही है।

    इसके अतिरिक्त श्री आनंदपुर साहिब जाने वाले प्रमुख मार्गों पर 106 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है।शिक्षा मंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं के सुचारू आवागमन हेतु सरकार ने पूर्ण तैयारियाँ कर ली हैं। 500 ई-रिक्शा और 100 मिनी बसें पवित्र नगर के भीतर चलेंगी।