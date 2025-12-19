फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना जमीन का सौदा, लुधियाना के तहसीलदार समेत छह पर पंचकूला में FIR

जागरण संवाददाता, पंचकूला। एक प्राइवेट स्कूल संचालक की मां के साथ ठगी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने महिला के नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटार्नी तैयार कर जमीन के सौदे कर डाले। इस मामले में पंजाब के लुधियाना में तैनात तहसीलदार सहित छह लोगों को पिंजौर थाना पुलिस ने नामजद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

शिकायतकर्ता दीपक के अनुसार, पूरे मामले को करनाल निवासी पवन कुमार ने अंजाम दिया। पवन ने एक महिला के साथ मिलकर उसे फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए लुधियाना ईस्ट के सब-रजिस्ट्रार सुखजीत पाल सिंह के सामने पेश किया। वकील अनिल चावला ने दस्तावेजों की तस्दीक की, जबकि राजेंद्र कुमार बतौर गवाह मौजूद रहा।

इसके बाद तहसीलदार सुखजीत पाल सिंह ने पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर दी। आरोपितों ने इसी दस्तावेज का प्रयोग कर जमीन बेचने की साजिश रची। पिंजौर थाना पुलिस के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि दीपक की शिकायत पर धारा 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) बीएनएस 2023 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।