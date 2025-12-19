Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना जमीन का सौदा, लुधियाना के तहसीलदार समेत छह पर पंचकूला में FIR

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:03 PM (IST)

    पंचकूला में एक प्राइवेट स्कूल संचालक की मां के नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटार्नी बनाकर जमीन का सौदा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने लुधियाना में तैनात ...और पढ़ें

    Hero Image

    पिंजौर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। एक प्राइवेट स्कूल संचालक की मां के साथ ठगी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने महिला के नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटार्नी तैयार कर जमीन के सौदे कर डाले। इस मामले में पंजाब के लुधियाना में तैनात तहसीलदार सहित छह लोगों को पिंजौर थाना पुलिस ने नामजद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायतकर्ता दीपक के अनुसार, पूरे मामले को करनाल निवासी पवन कुमार ने अंजाम दिया। पवन ने एक महिला के साथ मिलकर उसे फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए लुधियाना ईस्ट के सब-रजिस्ट्रार सुखजीत पाल सिंह के सामने पेश किया। वकील अनिल चावला ने दस्तावेजों की तस्दीक की, जबकि राजेंद्र कुमार बतौर गवाह मौजूद रहा।

    इसके बाद तहसीलदार सुखजीत पाल सिंह ने पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर दी। आरोपितों ने इसी दस्तावेज का प्रयोग कर जमीन बेचने की साजिश रची। पिंजौर थाना पुलिस के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि दीपक की शिकायत पर धारा 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) बीएनएस 2023 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

    आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया

    पंचकूला के पिंजौर की विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी दीपक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मां सुशीला के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके पंजाब के लुधियाना तहसील में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी गई। इस फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर आरोपितों ने उनकी करीब 12 एकड़ जमीन के सौदे भी कर लिए। जब जमीन खरीदने वाले उनसे संपर्क में आए, तब जाकर उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली।