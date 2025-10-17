पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत, दवा के ओवरडोज का शक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफा और कांग्रेस पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर का अचानक निधन हो गया। उनका निधन उनके निवास स्थल पर ही हुआ। उन्हें खाक-ए-सुपुर्द यूपी के सहारनपुर में उनके पैतृक गांव हरदा खेड़ी में किया जाएगा। अकील का अचानक देहांत कैसे हुआ, इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दवा के ओवरडोज से उनकी मौत हुई।

अकील का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। पुलिस का कहना है कि यह मामला ओवरडोज का है। सुसाइड नोट की कोई बात अब तक सामने नहीं आई है या किसी तरह वीडियो की कोई बात सामने नहीं आई है।

हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे अकील अकील हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे और मूल रूप से यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। शुक्रवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद अकील का शव परिजन सहारनपुर ले गए। यहां उनके पैतृक गांव में मरहूम की नमाज़-ए-जनाजा और तदफ़ीन के बाद खाक-ए-सुपुर्द किया जाएगा।

पुलिस को दिए गए बयान में परिवार के सदस्यों ने बताया कि 35 वर्षीय अकील ने गुरुवार को किसी दवा का सेवन किया था। परिवार के लोगों को वह सुबह बेसुध हालत में मिला। उसकी उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में लाया गया जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया।