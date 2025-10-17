पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत, दवा के ओवरडोज का शक
पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे का निधन हो गया है। शुरुआती खबरों में दवा ओवरडोज को मौत का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस दुखद घटना से मुस्तफा परिवार में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफा और कांग्रेस पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर का अचानक निधन हो गया। उनका निधन उनके निवास स्थल पर ही हुआ। उन्हें खाक-ए-सुपुर्द यूपी के सहारनपुर में उनके पैतृक गांव हरदा खेड़ी में किया जाएगा। अकील का अचानक देहांत कैसे हुआ, इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दवा के ओवरडोज से उनकी मौत हुई।
अकील का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। पुलिस का कहना है कि यह मामला ओवरडोज का है। सुसाइड नोट की कोई बात अब तक सामने नहीं आई है या किसी तरह वीडियो की कोई बात सामने नहीं आई है।
हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे अकील
अकील हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे और मूल रूप से यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। शुक्रवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद अकील का शव परिजन सहारनपुर ले गए। यहां उनके पैतृक गांव में मरहूम की नमाज़-ए-जनाजा और तदफ़ीन के बाद खाक-ए-सुपुर्द किया जाएगा।
पुलिस को दिए गए बयान में परिवार के सदस्यों ने बताया कि 35 वर्षीय अकील ने गुरुवार को किसी दवा का सेवन किया था। परिवार के लोगों को वह सुबह बेसुध हालत में मिला। उसकी उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में लाया गया जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया।
पूर्व मंत्री रह चुकीं रजिया सुल्ताना
अकील की मां पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना है। अकील के पिता साल 2021 में पंजाब के डीजीपी पद से रिटायर हुए और कांग्रेस में सक्रिय हो गए थे। अकील के परिवार के लोगों ने बताया कि अकील शादीशुदा था। उनके एक बेटा व एक बेटी है। अकील के पिता व पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अलसुबह ही कागजी कार्रवाई के बाद सहारनपुर जिले के अपने पैतृक गांव में हरडा में चले गए थे। पोस्टमार्टम के बाद उनके रिश्तेदार शव को एम्बुलेंस से लेकर गए।
