गिद्दड़बाहा के पूर्व विधायक रघबीर सिंह प्रधान का निधन, कैंसर की बीमारी से थे पीड़ित

संवाद सूत्र जागरण, गिद्दड़बाहा (मुक्तसर)। गिद्दड़बाहा से पूर्व विधायक रघबीर सिंह प्रधान का मंगलवार को निधन हो गया है। वह कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। रघबीर प्रधान पिछले लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे।

उनके निधन पर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रधान सुखबीर बादल, भाजपा नेता मनप्रीत बादल और गिद्दड़बाहा से आम आदमी पार्टी के विधायक हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों सहित अन्य ने दुख व्यक्त किया है। सभी ने परिवार को सात्वंना दी है। साथ ही रघबीर सिंह के द्वारा अपने हलके के लोगों के लिए किए कार्यों को याद किया है।