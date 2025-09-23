Language
    गिद्दड़बाहा के पूर्व विधायक रघबीर सिंह प्रधान का निधन, कैंसर की बीमारी से थे पीड़ित

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:19 PM (IST)

    गिद्दड़बाहा के पूर्व विधायक रघबीर सिंह प्रधान का कैंसर से निधन हो गया। वह लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे। उनके निधन पर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल भाजपा नेता मनप्रीत बादल और आप विधायक हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।

    पूर्व विधायक रघबीर सिंह प्रधान का कैंसर की बीमारी के चलते निधन।

     संवाद सूत्र जागरण, गिद्दड़बाहा (मुक्तसर)। गिद्दड़बाहा से पूर्व विधायक रघबीर सिंह प्रधान का मंगलवार को निधन हो गया है। वह कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। रघबीर प्रधान पिछले लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे।

    उनके निधन पर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रधान सुखबीर बादल, भाजपा नेता मनप्रीत बादल और गिद्दड़बाहा से आम आदमी पार्टी के विधायक हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों सहित अन्य ने दुख व्यक्त किया है। सभी ने परिवार को सात्वंना दी है। साथ ही रघबीर सिंह के द्वारा अपने हलके के लोगों के लिए किए कार्यों को याद किया है।

